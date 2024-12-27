健康網》寒流報到 電暖器這樣用抗寒又安全

內政部提醒，使用電暖器時應保持安全距離，並遠離可燃物至少1公尺，避免意外發生，稍有疏忽恐釀火災；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕入冬首波強烈大陸冷氣團今（27日）南下，明天影響範圍將擴及全台！據中央氣象署預報，明天開始，苗栗以北可能會出現10℃以下低溫，深夜到後天清晨會是這波冷氣團最冷的時刻，內政部在臉書提醒，寒流來襲正確使用電暖器非常重要，稍有疏忽就可能釀成火災，提供以下6大安全秘訣，讓你暖得安心又放心。

●保持安全距離：電暖器不要用來烘乾衣物或放置其他可燃物，並與可燃物保持至少1公尺距離，避免意外發生。尤其要注意寵物所在位置。

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●正確拔插電源：使用電暖器時，插頭需完整插入插座。拔除電源時，用手抓住插頭，不要直接拉扯電線，避免內部線路斷裂。

●避免延長線超載：高功率電暖器不能與其他電器共用一條延長線，容易造成線路負載過高，增加火災風險。

●定期清潔插頭：插頭需保持乾燥清潔，防止積灰或受潮導致短路。

●淘汰老舊電暖器：使用多年的老舊電暖器應該適時汰換，選擇新款產品更安全、省電。

●選購合格產品：選擇具有合格商品檢驗標識（例如 Rxxxx或RoHS）的電暖器，安全更有保障。

內政部提醒，天氣濕冷時，很多人喜歡把電暖器放在狹小的空間，或用來烘乾濕衣物，但這些習慣很容易引發火災，記得遵循以上6大安全要點，才能暖得安心又安全。

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