自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》寒流報到 電暖器這樣用抗寒又安全

2024/12/27 22:07

內政部提醒，使用電暖器時應保持安全距離，並遠離可燃物至少1公尺，避免意外發生，稍有疏忽恐釀火災；圖為情境照。（圖取自freepik）

內政部提醒，使用電暖器時應保持安全距離，並遠離可燃物至少1公尺，避免意外發生，稍有疏忽恐釀火災；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕入冬首波強烈大陸冷氣團今（27日）南下，明天影響範圍將擴及全台！據中央氣象署預報，明天開始，苗栗以北可能會出現10℃以下低溫，深夜到後天清晨會是這波冷氣團最冷的時刻，內政部在臉書提醒，寒流來襲正確使用電暖器非常重要，稍有疏忽就可能釀成火災，提供以下6大安全秘訣，讓你暖得安心又放心。

●保持安全距離：電暖器不要用來烘乾衣物或放置其他可燃物，並與可燃物保持至少1公尺距離，避免意外發生。尤其要注意寵物所在位置。

●正確拔插電源：使用電暖器時，插頭需完整插入插座。拔除電源時，用手抓住插頭，不要直接拉扯電線，避免內部線路斷裂。

●避免延長線超載：高功率電暖器不能與其他電器共用一條延長線，容易造成線路負載過高，增加火災風險。

●定期清潔插頭：插頭需保持乾燥清潔，防止積灰或受潮導致短路。

●淘汰老舊電暖器：使用多年的老舊電暖器應該適時汰換，選擇新款產品更安全、省電。

●選購合格產品：選擇具有合格商品檢驗標識（例如 Rxxxx或RoHS）的電暖器，安全更有保障。

內政部提醒，天氣濕冷時，很多人喜歡把電暖器放在狹小的空間，或用來烘乾濕衣物，但這些習慣很容易引發火災，記得遵循以上6大安全要點，才能暖得安心又安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中