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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

春節返鄉小孩胡鬧？ 專家：善用「甜蜜點」減緩衝突

2025/01/30 13:14

雖然家長沒了懲戒權，家扶基金會倡議用愛包圍服務，透過親代與子代夥伴進入家庭陪伴，示範親子互動技巧，幫助家長增進正向教養技巧。（家扶基金會提供）

雖然家長沒了懲戒權，家扶基金會倡議用愛包圍服務，透過親代與子代夥伴進入家庭陪伴，示範親子互動技巧，幫助家長增進正向教養技巧。（家扶基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕春節假期許多家長帶著小孩返鄉，長途跋涉下大人小孩皆疲憊，若碰上小孩胡鬧，或在親友聚會間失控，然而《民法》已刪除家長「懲戒權」，管教成了家長頭痛難題；對此，台灣兒童暨家庭扶助基金會建議，家長千萬別「一巴掌」解決，可暫停讓雙方情緒和緩，並事先與孩子講好規矩，也善用孩子在意的「甜蜜點」，如玩手機、吃甜點等，提供或取消甜蜜點，達到親子關係正向溝通與發展。

行政院通過民法第1085條修正案，刪除家長對子女的懲戒權，意即父母教養孩子不得有身心暴力行為，然而春節期間，交通長途跋涉，親子又長時間相處，或身處陌生環境，與陌生人大量接觸等，各種不可預期的狀況，恐讓孩子情緒或行為失控，家長又不能懲戒，難題頓生。

對此，家扶基金會苗栗家扶中心苑裡服務處督導李甄芳認為，非暴力教養與兒童保護為國際準則，過往輔導親子關係的經驗中，確實發現童年遭受暴力、羞辱性責罵等，恐延伸至長大後的人際關係與自信心養成，不少家長也坦言，自己從小被暴力對大，長大後不知如何帶小孩，只能延續打罵教育，「我沒有其他方法」。

家扶基金會調查，4成5的孩子會因體罰減少和父母溝通，家扶認為，體罰將重傷親子關係與兒少身心健康，呼籲應多陪伴與正向教養技巧取代。（家扶基金會提供）

家扶基金會調查，4成5的孩子會因體罰減少和父母溝通，家扶認為，體罰將重傷親子關係與兒少身心健康，呼籲應多陪伴與正向教養技巧取代。（家扶基金會提供）

當長假、春節遇到孩子胡鬧，「一巴掌下去」或大聲責罵「我不愛你了」等，或許快速嚇阻孩子胡鬧言行，但李甄芳認為，若發生衝突的事端沒有解決，後續仍會繼續胡鬧，她舉例，曾有媽媽開車，兩個孩子在後方座位爭玩具打架，最後媽媽停下來衝到五金行買愛的小手，揮舞嚇阻，但若玩具問題沒解決，上路之後仍有可能繼續衝突。

李甄芳建議，當親子衝突發生，家長可先善用「休息時間」或「暫停模式」，讓有情緒的大人或小孩皆有喘息空間，並重新與孩子溝通，談好規矩或約定，也說明爭吵可能影響大人開車安全等，並讓孩子表達，彼此發展共識，解決問題點。

「也可善用孩子的甜蜜點。」李甄芳說，甜蜜點包含孩子在意的使用3C、吃甜點、假日出遊等，如寫完作業就可玩手機1小時等，讓「取消甜蜜點」替代棍棒與責罵，但要注意不能故意「餓肚子」等侵害兒童身心權益，也避免條件交換而強化家長權威，應是透過親子溝通，建立雙方共識。

至於太小的孩子，李甄芳認為，可用分散注意力方式，延緩孩子情緒，如爭吵要高價玩偶，家長可提供替代性活動，或替代性物品，讓孩子選擇。

而春節親友團聚時或發生親子衝突，李甄芳表示，長輩或外人盡量別插手當事人教養，陌生人的指點或情緒，可能讓事態擴大，如阿公阿嬤看見親子衝突，可友善詢問爸媽是否需要協助，但要相信晚輩可解決，同時注意兒童保護避免家暴。另外家長也可善用春節期間的親友資源，讓自己喘口氣紓解壓力，也可促進孩子與親友互動，增進親密感。

如何做好親子互動，家扶基金會推出ACT安全養育孩子課程，幫助家長增進正向教養技能。（家扶基金會提供）

如何做好親子互動，家扶基金會推出ACT安全養育孩子課程，幫助家長增進正向教養技能。（家扶基金會提供）

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