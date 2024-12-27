天冷慎防呼吸道傳染病升溫 醫籲快打流感疫苗

全國公費流感疫苗明年1月1日起擴大全民施打，施勝桓醫師提醒，流感疫情持續升溫，盡快施打流感疫苗。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全國公費流感疫苗明年1月1日起擴大全民施打，提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，今年全國流感重症死亡病例是近10年同期最多，衛生局提醒，近期冷氣團來襲加上聚會多，流感等呼吸道傳染病升溫，即將進入流感流行季，台中市公費流感疫苗僅剩約13萬餘劑，也提醒全民開打前，公費對象趕緊施打。

小兒科醫師施勝桓指出，今年流感疫苗施打明顯比去年減少約2成，可能受到國光疫苗變色事件及疫苗施打疲乏影響，不過到免疫負債影響，流感疫情一直持續升溫，加上低溫、室內緊閉，及年底聚會活動多，呼吸道症狀就診患者大增，門診發燒患者有1/3經快篩為流感確診個案，現在流感、腺病毒、呼吸道融合病毒流行（RSV）、腸病毒都流行。

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衛生局統計，台中市上週類流感門診就診1萬1576人次、急診就診655人次，流感疫情升溫，上週新增2例死亡個案，分別為50歲及60多歲男性，皆有慢性病、未接種疫苗，出現呼吸困難、發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀送至醫治療仍不治，以及新增2例重症個案住院，也是皆有慢性病、未接種疫苗。

台中市今年10月流感季以來已累40例感併發重症確診個案，其中10例死亡，9成以上未接種流感疫苗，衛生局指出，全國類流感急診就診率已接近流行閾值（11.0%），即將進入流行期。

天氣變冷，家長擔心流感疫情升溫，帶孩子到文心公園接種站施打流感疫苗。（記者蔡淑媛攝）

呼吸道病毒活躍，國中小學群聚感染多，不少老師已經要求學生再戴上口罩，吃營養午餐打飯時更務必戴口罩，施勝桓也說，近來日本流感疫情大爆發，是醒跨年及春節赴日旅遊，大人小孩一定要接種流感疫苗。

衛生局也提醒，接種疫苗後至少約需2星期的時間可產生保護力，呼籲民眾儘速接種疫苗，公費流感疫苗疫苗數量有限，流感疫苗開放全民開打前，請65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群儘快接種疫苗，盡早獲得保護力，可至全市衛生局及合約疫苗診所、文心森林公園接種站施打。

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