健康網》冬季皮在癢 中醫：2食物助皮膚水噹噹

中醫指出，蜂蜜富含抗氧化成分，而白木耳有豐富膠質和多醣體，都能幫助皮膚水噹噹；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕皮膚是人體最大的器官，而其中的保水關鍵就是最外層的角質層，研究顯示，冬天角質層的油脂分泌只有夏天的一半，當角質層的含水量低於20%，就會開始乾癢，信義馬光中醫診所醫師林姸余表示，蜂蜜和白木耳都是在冬季助皮膚「水噹噹」的食物，蜂蜜富含抗氧化成分，而白木耳有豐富膠質和多醣體。此外，生活作息也要跟著調整，不要熬夜、多多休息，若當皮膚乾癢無法控制，記得趕緊就醫。

林姸余指出，不只天冷，油脂分泌較少，人們也會因為天氣冷不自覺減少喝水量，這時角質層鎖水的結構就會受到破壞。以及隨著年紀增長，臟腑功能慢慢變差，成年人容易因壓力勞損、飲食不均衡、熬夜等原因，進一步耗損氣血，使得臟腑代謝水分、滋養肌膚的能力出現退化，這也是為什麼冬季癢常見於成年人的原因。

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2食物助養顏美容

蜂蜜與白木耳都是能幫皮膚水噹噹的食物。（馬光中醫診所提供）

●蜂蜜：含豐富的抗氧化成分，建議可以在茶飲裡加入適量蜂蜜，溫開水搭配檸檬或洛神花都非常適合。

●白木耳：含有豐富膠質和多醣體，是養顏美容聖品，建議可以白木耳、紅棗、百合燉煮後加上冰糖、枸杞，煮成銀耳百合飲，潤肺養顏最合適。

中醫治療冬季癢

林姸余說，冬季癢最常發生的部位，是在小腿前側，四肢關節處，如果較嚴重，連大腿、身體軀幹都可能會產生症狀。中醫認為「有諸內，必形諸外」。也就是說皮膚的症狀，反映的是身體內臟腑氣血的機能狀態。因此治療冬季癢，一定要內外兼治，才能從根本解決問題。

臨床上中醫會因應患者體質、辨證論治，以下是冬季癢常見治療方向：

●乾燥、脫皮者：代表患者氣血津液不足，治以養血滋陰潤燥。

●紅疹：通常代表體內燥熱上火，治以涼血清熱。

●搔癢：表皮一旦受損，神經訊號受到干擾，才會一直出現癢的感覺，中醫治以疏肝理氣、祛風除濕，通常能很快緩解搔癢。

秋冬保養秘訣

●適度的皮膚清潔：洗澡水切忌太熱，水溫建議控制在40度以下，可以選擇天然成分，不含香精、皂鹼、酒精等不會刺激皮膚的沐浴乳，並控制用量，以免洗去皮膚過多的油脂。

中醫提醒，洗澡後角質層的含水量較高，此時馬上擦上護膚產品，幫助角質層鎖住水分效果最好；圖為情境照。（圖取自freepik）

●塗抹適當的護膚品：洗澡後角質層的含水量較高，此時馬上擦上護膚產品，幫助角質層鎖住水分效果最好，建議使用無香料的乳液、乳霜或是凡士林。

●飲食要注意：天氣冷就會讓人想吃鍋物，但容易皮膚癢的民眾，建議避免吃辛辣、菸、酒等刺激性食物；另外薑母鴨、麻油雞、麻辣鍋、油炸類、甜食零食等食物，容易引起身體發炎反應或是燥熱上火，這些食物建議少吃。

信義馬光中醫診所醫師林姸余。（馬光中醫診所提供）

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