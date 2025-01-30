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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

社福培訓熟齡長者再回職場 開啟第三人生普拉斯

2025/01/30 19:01

芥菜種會啟動「50+夢想基地」計畫，提供熟齡培力，助重啟第三人生，如圖中參與縫紉班的成員，正在製作要送給困難家庭的禮物。（芥菜種會提供）

芥菜種會啟動「50+夢想基地」計畫，提供熟齡培力，助重啟第三人生，如圖中參與縫紉班的成員，正在製作要送給困難家庭的禮物。（芥菜種會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕人生50才開始！台灣高齡化社會下，人力資源愈加珍貴，而快樂健康的退休生活亦是未來重要趨勢，基督教芥菜種會推廣「50+夢想基地」計畫，提供熟齡培力，包含重啟技能、化身銀領導師或志工，甚至以工帶振重返職場，多出一份收入給家庭，實現真正「家有一老，如有一寶！」

芥菜種會執行長李肇家表示，過去經審視，「我們做點事情，讓需要的長者，晚10年被長照、被日照」，讓長輩有活動、產生奉獻力量，精神改變，體力也將跟著改變，故建立「50+第三人生」構想，將離開職場的中高齡者，重新透過培力課程，再次重返，對社會貢獻。

如計畫培力「銀領導師」，李肇家說，讓長輩發揮過往工作背景的職場專業，如人資、會計甚至老師等，經過培力學習教學技能，再隨著芥菜種會的社區活動，開設各類專業課程，如手作、縫紉、文化、AI、理財、生態教育等，重拾過往社會貢獻與價值。

另外，50+計畫也讓中高齡參與者提供青年陪伴，幫助芥菜種會服務的弱勢青少年，化身人生導師，給予鼓勵與情感支持。

基督教芥菜種會推廣「50+夢想基地」計畫，提供熟齡培力，其中包含市集創業培力班，透過模擬市集擺攤幫助中高齡長者熟悉擺攤可能會面臨的問題。（芥菜種會提供）

基督教芥菜種會推廣「50+夢想基地」計畫，提供熟齡培力，其中包含市集創業培力班，透過模擬市集擺攤幫助中高齡長者熟悉擺攤可能會面臨的問題。（芥菜種會提供）

若是家中經濟有困難的長者，李肇家表示，50+培力則幫助其學習新技能，後續再透過「以工帶振」，帶來振作之意，學習養雞、烘焙、手作等，為自身家庭多帶來一份收入，不只生活及財務改變，甚至希望讓長輩成為「家中一寶」，重啟第三人生。

56歲的陳錦雲本來是家庭主婦，年輕時學過縫紉，20年前學過「植物染」（包含藍染）等技巧，近7、8年前重新進修，上職訓課，學習做衣服等，剛好碰到芥菜種會50+制度，對此想法認同，決定投入並化身銀領導師，開啟縫紉班。

陳錦雲說，有學員因縫紉班而學習成長，或只是平常在家無聊，出來上課見朋友，順便賺個小錢等，如母親節、耶誕節等節慶，與學員投入芥菜種會的訂單，製作水壺帶或耶誕小禮物，大家除了學習技能、互相交流，也達到「以工帶振」效果。

56歲陳錦雲（右操作機台者）參與芥菜種會「50+夢想基地」計畫，成為銀領導師，發揮自身「植物染」等製作衣服的技能，教導縫紉班學員各項技術。（芥菜種會提供）

56歲陳錦雲（右操作機台者）參與芥菜種會「50+夢想基地」計畫，成為銀領導師，發揮自身「植物染」等製作衣服的技能，教導縫紉班學員各項技術。（芥菜種會提供）

陳錦雲（左）參與芥菜種會「50+夢想基地」計畫，成為銀領導師，發揮自身「植物染」等製作衣服的技能，教導縫紉班學員各項技術。（芥菜種會提供）

陳錦雲（左）參與芥菜種會「50+夢想基地」計畫，成為銀領導師，發揮自身「植物染」等製作衣服的技能，教導縫紉班學員各項技術。（芥菜種會提供）

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