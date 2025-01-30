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眼睛也有「高山症」！ 眼科醫示警：搭機、爬山注意

2025/01/30 14:57

醫師提醒，做完眼睛手術後注意不要立刻到高海拔的地方；圖為中央山脈南二段一景。（記者吳亮儀攝）

醫師提醒，做完眼睛手術後注意不要立刻到高海拔的地方；圖為中央山脈南二段一景。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕眼睛也會有高山症！1名剛剛接受完視網膜手術的病患在術後馬上和家人到南投溪頭遊玩，卻在山上突然出現眼睛疼痛、視力模糊等症狀，只能趕緊下山就醫，檢查後發現是因視網膜手術使眼球內氣體因海拔高度改變而膨脹，導致視力受損。

基隆長庚醫院院長、眼科醫師賴旗俊表示，這名病患當時在手術後疑似沒注意到不能搭飛機、到高海拔地方旅遊等警告，馬上就跑去高海拔地方玩。他指出，許多眼睛手術會讓眼球內有氣體，當到了高海拔的地方時氣壓變小，就會因壓力變化膨脹，影響眼壓。

醫師表示，搭飛機時容易因氣壓變化，導致眼睛不舒服。（記者吳亮儀攝）

醫師表示，搭飛機時容易因氣壓變化，導致眼睛不舒服。（記者吳亮儀攝）

賴旗俊說，眼科醫師們一定會提醒病患要注意，才剛剛接受過眼睛手術後不可以馬上到高海拔的地方，包括爬高山，甚至搭飛機也會因為機艙內的氣壓改變，導致眼睛內的氣體膨脹而有一定的風險，最好等個幾週後讓氣體消散，以及讓醫師檢查後再搭飛機或上高山。

另外，賴旗俊指出，許多人到高海拔地區時身體會出現水腫現象，「眼睛內有水分，同樣也會有點水腫現象」，若眼睛比較敏感一點的人可能會因為水腫導致眼部不太舒服，但這是正常狀況，只要下山後很快就能恢復。

另外，他也提醒，有些民眾有乾眼症困擾，在高海拔地區或是飛機上等較乾燥或是風大的地方會讓乾眼症發作，而感到不舒服，建議最好備著自身藥物或人工淚液等，不舒服的時候就能使用，若狀況惡化，可尋求醫師協助。

眼睛也有「高山症」！ 眼科醫示警：搭機、爬山注意

醫師提醒，做完眼睛手術後注意不要立刻到高海拔的地方；圖為中央山脈南二段一景，大水窟山屋附近。（記者吳亮儀攝）

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