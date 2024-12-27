健康大禮包登場！ 台南明年元旦起推出3大新措施

南市府今天舉辦「台南健康大禮包．幸福健康攏總包」記者會，市長黃偉哲宣布明年元月推出３項健康新措施。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今天宣布，明年元旦起推出3項健康新措施，包含從婚後孕前健康檢查之提供、新罹癌者之生育力保存，以及擴大公費癌症篩檢與成人預防保健服務對象。

從明年元旦起台南市推出3大項重要新措施，「助您好孕－生育力保存補助」針對40歲以下的癌症患者（本人或配偶設籍本市6個月以上），由專科醫師認定因新罹癌須治療而影響生育功能者，提供凍卵最高補助2萬元，凍精最高3千元補助。

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「婚後孕前健康檢查補助」，針對未曾生育第1胎且其中一方設籍台南市的已婚夫妻，提供婚後孕前健康檢查補助，檢查項目包含血液常規、尿液常規、梅毒篩檢、愛滋病篩檢、德國麻疹抗體、精液分析。女性最高補助1千元、男性最高5百元。

「擴大癌症篩檢及成人預防保健」，配合中央政策擴大篩檢年齡範圍，提供癌症篩檢項目及調整癌症篩檢補助費用等強化癌症篩檢政策。

肺癌篩檢新增重度吸菸者為篩檢對象；乳癌篩檢範圍延伸至40至74歲女性，提供更多年齡層保障；子宮頸癌篩檢年齡下修至25歲以上，並於35、45、65歲新增HPV檢測。大腸癌篩檢擴大至45至74歲，並涵蓋40至44歲具家族史者；每5年1次的成人預防保健服務下修至30至39歲，並新增45至74歲民眾實施終身1次胃癌篩檢。

市長黃偉哲表示，透過新推出的「台南健康大禮包」，盼望能夠讓晚婚、晚生的市民都能保有健康體質來成功生育下一代；「6項癌症篩檢」防患未然更能擁有健康好身體。

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