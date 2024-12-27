熱蘭遮失智協會20歲了 創會醫師：持續守護失智者家庭

大台南熱蘭遮失智症協會成員近日回到二十年前在台南市區的創會地點，辦二十週年慶祝會，期許協會持續守護失智症者及其家庭。（大台南熱蘭遮失智症協會提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕大台南熱蘭遮失智症協會（前身為台南市熱蘭遮失智症協會），於2004年在成大醫院神經部醫師白明奇號召下，在台南市區中山路高空誠品書店，成立國內第1個地方性失智症協會。20年後，協會成員再回到當初創會地點（現今FOCUS威秀影城），慶祝熱蘭遮協會20歲生日，白明奇期許協會成為失智症家庭的守護者，不斷有下一個20年。

身兼大台南熱蘭遮失智症協會理事長的白明奇表示，20年前，他曾經有1位忘年之交罹患阿茲海默症，赴日求醫，卻失望返台，最終這位友人在療養院裡過世，從未接受藥物治療。如今情況已經不同，阿茲海默症的診斷與治療都有重大進步，新的時代已來臨，希望熱蘭遮失智症協會能夠轉型、成為1個改變失智症樣貌的協會。

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從協會成立就擔任理監事的常務監事蔡又仁表示，非常榮幸能加入白醫師的團隊，20年前，白醫師勇敢選擇1條不好走的路，拯救許多在黑暗中的失智症家庭。是病友家屬、同時也是協會志工的葉錦雲女士說，當1位照顧者很不容易，會有很多情緒，很謝謝白醫師對她母親的照顧。

活動中特別播放20週年紀念影片、也邀請來賓共同完成20週年紀念馬賽克拼貼，白明奇當場宣布1項好消息說，記錄協會發展的20年史，預計2025年1月出版，20年史內容以創新、利他、自我實現、永續等4大篇章來呈現熱蘭遮協會在照顧失智家庭與失智宣導上所做出的努力與貢獻。

協會於今（2024）年舉辦各項慶祝活動，包括台南鹿耳門宮廟文化健走、失智照護博覽會、國際失智症月健走活動、記憶熱蘭遮老照片展、失智電影、冠禮揚聲音樂會等活動，邀請民眾一起為協會慶生，獲得民眾熱烈回響與肯定，熱蘭遮協會將帶著所有鼓勵與祝福，繼續為台灣社會貢獻下1個20年。

大台南熱蘭遮失智症協會成員近日回到二十年前在台南市區的創會地點（今FOCUS威秀影城），辦二十週年慶祝會。（大台南熱蘭遮失智症協會提供）

大台南熱蘭遮失智症協會舉辦一系列活動，邀請民眾一起為協會慶生，獲得熱烈回響。（大台南熱蘭遮失智症協會提供）

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