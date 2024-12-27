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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》冷氣團來襲！中醫曝「6植物」泡茶：抗寒 增體力

2024/12/27 18:35

中醫說，按比例混合紅藜、瑪卡、西洋參、紅棗、麥門冬，與玉竹泡茶，可驅寒養生。（圖取自上祐中醫診所臉書）

中醫說，按比例混合紅藜、瑪卡、西洋參、紅棗、麥門冬，與玉竹泡茶，可驅寒養生。（圖取自上祐中醫診所臉書）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕這幾日東北季風增強，冷氣團導致氣溫遽降。上祐中醫診所在臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing」發文表示，保暖好頭部、頸部與四肢，室內保持適當溫度，避免忽冷忽熱。按比例混合紅藜、瑪卡、西洋參、紅棗、麥門冬，與玉竹泡茶，不僅有助於抵抗寒冷、養血補氣，還能補充營養、增強體力，在冷空氣中保持溫暖與活力。

保暖重點提醒

●頭部、頸部與四肢，是容易散熱的部位，請特別注意保護，出門時戴好口罩、圍巾、手套與襪子。

●留意家中長輩外出時，衣物是否足夠保暖。

●室內保持適當溫度、空氣流通，避免忽冷忽熱。

中醫說，頭部、頸部與四肢，是容易散熱的部位，請特別注意保護，出門時戴好口罩、圍巾、手套與襪子；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫說，頭部、頸部與四肢，是容易散熱的部位，請特別注意保護，出門時戴好口罩、圍巾、手套與襪子；圖為情境照。（圖取自freepik）

驅寒養生茶飲

中醫表示，在這個季節，正是喝養生茶的最佳時機！可以調配以下草本植物泡茶，不僅能幫助抵抗寒冷，還能補充營養。

紅藜：益氣養血、增強體力。

瑪卡：提升免疫力、抗疲勞。

西洋參：滋陰補氣、增強抵抗力。

紅棗：補血養氣、改善氣色。

麥門冬：潤肺養陰、舒緩乾燥感。

玉竹：滋陰潤燥、強健體魄。

中醫提醒大家，寒冷天氣容易影響心血管健康，特別是高齡長者及心血管疾病患者，更需要加強防護措施。保持規律作息與均衡飲食，一起健康度過寒冬！

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