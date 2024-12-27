台東通報受虐兒比率偏高 馬偕「兒保中心」揭牌守護

台東馬偕醫院今天揭牌成立兒保中心。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東每年平均發生約3至5件疑似重大兒虐案件，比例非常高，通報受虐兒童比率居高不下。以往驗傷與相關評估仰賴外縣市醫院支援，台東馬偕醫院2022年承接衛生福利部「推動兒少保護區域醫療整合中心計畫」，並編制全國首創的「兒童版驗傷診斷書」，今（27）天再揭牌成立「兒保中心」，持續提升台東兒少保護服務的品質與量能。

兒保中心計畫主持人洪華希醫師指出，根據衛服部的統計資料顯示，台東地區兒少保護通報比例偏高，其中多數屬於疏忽案件，反映出親職教養的重要性。然而，每年約3至5件重大兒虐案件，施虐者多達80%為主要照顧者。在此情境下，醫療團隊需將受虐兒童的傷勢轉化為具體易懂的語言，協助社政與警政單位啟動保護機制，確保孩子安全。

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院長王光德在揭牌儀式中表示，過去兩年，醫院已經手近30件兒虐案件，成功協助受虐兒童重拾健康與希望。院長強調，兒保工作是多方合作的成果，涵蓋醫療、護理、社工與心理輔導等專業領域，期盼兒保中心未來能持續壯大，成為受虐兒童的堅實後盾。社會處陳淑蘭處長則感謝醫療團隊的專業與努力，並表示，期待有一天社會不再需要兒保中心。

針對首創的「兒童版驗傷診斷書」，洪華希說明，辨別兒童的驗傷和成人大不同，兒童驗傷確實有一些特別的方法，比如在看整個傷勢的時候，會先看分佈的部位、傷勢形狀、 新舊雜成的各種傷勢，到底是瘀傷、燙傷、骨折或是各個不同形式的傷害，這都需要專業醫療來界定跟幫助來判斷。

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台東馬偕醫院今天揭牌成立兒保中心。（記者黃明堂攝）

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