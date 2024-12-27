健康網》睡眠常見3迷思 醫：週末補眠小心「週一症候群」

睡不好、睡不飽、失眠等是現代人常見困擾，醫師提醒，唯有正確對待睡眠，才能告別失眠困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡不好、睡不飽、入睡困難是現代人常見困擾，有不少人因而藉助安眠藥幫助入睡，也有人認為「一定要睡滿8小時才健康」、或是「即使睡不著，躺著也算休息」、「週末補眠可以彌補平日的睡眠不足」，但醫師說，這都是睡眠常見迷思，唯有穩定的睡眠時數才是關鍵；睡不著別硬躺，以免加重焦慮；而週末補眠，小心引發週一症候群。

周伯翰身心醫學診所醫師鄭佳益指出，很多人都有「補眠習慣」，但「補眠」不僅無法解決問題，還可能讓失眠問題更難改善。

請繼續往下閱讀...

他並舉例說明，小米是一位30歲的工程師，因繁重的工作壓力導致長期熬夜，白天提不起精神，每天睡不滿8小時，讓她更緊張自己的身體狀況。她試圖靠週末多睡幾個小時來補回平時的睡眠，但效果不佳，反而讓週日晚上更難入睡，她試著躺滿8小時，但週一精神依然不振。

不少上班族會利用週末補眠，但醫師提醒，雖然週末補眠能暫時減輕疲勞感，但無法完全逆轉長期睡眠不足對健康的損害，甚至可能打亂生理時鐘；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

補眠無法解決問題 睡眠不足不利身心健康

●迷思1：每個人都需要睡滿8小時

鄭佳益指出，其實，睡眠需求因人而異，大多數成年人每天需要7到9小時的睡眠，而非固定的8小時。如果白天能保持清醒、精神良好，就代表你的睡眠時長適合你。也可以觀察自己一段時間，也就是在自然醒來的情況下會睡多長時間？

他提醒，長期睡眠不足可能增加心血管疾病、肥胖和情緒問題的風險，因此穩定的睡眠時數才是關鍵。

●迷思2：即使睡不著，躺著也算休息

很多人以為，只要躺在床上閉著眼睛，大腦和身體就能得到足夠的休息。然而，躺著卻睡不著可能讓心理對床產生焦慮，進一步加重失眠問題。

醫師提醒，躺著卻睡不著可能讓心理對「床」產生焦慮，進一步加重失眠問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

鄭佳益建議，如果躺了30分鐘仍無法入睡，可以起身做一些放鬆的活動，例如聽音樂或閱讀輕鬆的書籍。但儘量避免使用3C產品，等有睡意再回到床上。並確保睡眠的光線、溫度適宜，能有效幫助入睡。

●迷思3：週末補眠可以彌補平日的睡眠不足

雖然週末補眠能暫時減輕疲勞感，但無法完全逆轉長期睡眠不足對健康的損害（如：內分泌功能失衡、體重增加），甚至可能打亂生理時鐘，讓週日晚更難入睡，導致「週一症候群」。

鄭佳益建議，平日應盡量保持規律作息，讓每晚睡眠時間穩定。亦可將午間短暫午睡（15-20 分鐘）作為補眠的替代方案，效果會比週末長時間補眠更好。

正確對待睡眠 才能告別失眠困擾

鄭佳益強調，破解失眠的關鍵在於改變對睡眠的迷思，與其追求絕對的睡眠時數或靠補眠解決問題，不如重新思考工作和生活安排，才能提升睡眠的品質和身體健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法