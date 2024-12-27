自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》睡眠常見3迷思 醫：週末補眠小心「週一症候群」

2024/12/27 21:45

睡不好、睡不飽、失眠等是現代人常見困擾，醫師提醒，唯有正確對待睡眠，才能告別失眠困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

睡不好、睡不飽、失眠等是現代人常見困擾，醫師提醒，唯有正確對待睡眠，才能告別失眠困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡不好、睡不飽、入睡困難是現代人常見困擾，有不少人因而藉助安眠藥幫助入睡，也有人認為「一定要睡滿8小時才健康」、或是「即使睡不著，躺著也算休息」、「週末補眠可以彌補平日的睡眠不足」，但醫師說，這都是睡眠常見迷思，唯有穩定的睡眠時數才是關鍵；睡不著別硬躺，以免加重焦慮；而週末補眠，小心引發週一症候群。

周伯翰身心醫學診所醫師鄭佳益指出，很多人都有「補眠習慣」，但「補眠」不僅無法解決問題，還可能讓失眠問題更難改善。

他並舉例說明，小米是一位30歲的工程師，因繁重的工作壓力導致長期熬夜，白天提不起精神，每天睡不滿8小時，讓她更緊張自己的身體狀況。她試圖靠週末多睡幾個小時來補回平時的睡眠，但效果不佳，反而讓週日晚上更難入睡，她試著躺滿8小時，但週一精神依然不振。

不少上班族會利用週末補眠，但醫師提醒，雖然週末補眠能暫時減輕疲勞感，但無法完全逆轉長期睡眠不足對健康的損害，甚至可能打亂生理時鐘；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

不少上班族會利用週末補眠，但醫師提醒，雖然週末補眠能暫時減輕疲勞感，但無法完全逆轉長期睡眠不足對健康的損害，甚至可能打亂生理時鐘；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

補眠無法解決問題 睡眠不足不利身心健康

●迷思1：每個人都需要睡滿8小時

鄭佳益指出，其實，睡眠需求因人而異，大多數成年人每天需要7到9小時的睡眠，而非固定的8小時。如果白天能保持清醒、精神良好，就代表你的睡眠時長適合你。也可以觀察自己一段時間，也就是在自然醒來的情況下會睡多長時間？

他提醒，長期睡眠不足可能增加心血管疾病、肥胖和情緒問題的風險，因此穩定的睡眠時數才是關鍵。

●迷思2：即使睡不著，躺著也算休息

很多人以為，只要躺在床上閉著眼睛，大腦和身體就能得到足夠的休息。然而，躺著卻睡不著可能讓心理對床產生焦慮，進一步加重失眠問題。

醫師提醒，躺著卻睡不著可能讓心理對「床」產生焦慮，進一步加重失眠問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，躺著卻睡不著可能讓心理對「床」產生焦慮，進一步加重失眠問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

鄭佳益建議，如果躺了30分鐘仍無法入睡，可以起身做一些放鬆的活動，例如聽音樂或閱讀輕鬆的書籍。但儘量避免使用3C產品，等有睡意再回到床上。並確保睡眠的光線、溫度適宜，能有效幫助入睡。

●迷思3：週末補眠可以彌補平日的睡眠不足

雖然週末補眠能暫時減輕疲勞感，但無法完全逆轉長期睡眠不足對健康的損害（如：內分泌功能失衡、體重增加），甚至可能打亂生理時鐘，讓週日晚更難入睡，導致「週一症候群」。

鄭佳益建議，平日應盡量保持規律作息，讓每晚睡眠時間穩定。亦可將午間短暫午睡（15-20 分鐘）作為補眠的替代方案，效果會比週末長時間補眠更好。

正確對待睡眠 才能告別失眠困擾

鄭佳益強調，破解失眠的關鍵在於改變對睡眠的迷思，與其追求絕對的睡眠時數或靠補眠解決問題，不如重新思考工作和生活安排，才能提升睡眠的品質和身體健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中