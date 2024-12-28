健康網》火氣大靠「涼補」！ 中醫推9食物 水梨、哈密瓜入列

中醫師表示，陰虛體質者可補涼潤食材，有水梨、白蘿蔔、百合、荸薺、哈密瓜等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中醫滋補養生最常聽到的不外乎「溫補」，但其實還有「涼補」！中醫師邵禹豪於臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文表示，涼補即是與溫補對立的，在中醫領域常被稱為「涼潤」，能降低身體火氣、補充體內津液，食材有水梨、白蘿蔔、百合、荸薺、菱角、西瓜、哈密瓜、冬瓜、秋葵。

邵禹豪指出，涼潤特別適合「陰虛體質」的人，常見症狀包含口乾、手足心熱、皮膚乾燥。在炎炎夏日吃，也能幫助退火，並補充因為炎熱而消耗的體液。

請繼續往下閱讀...

涼潤食材2特徵

●白色居多：水梨、白蘿蔔、百合、荸薺、菱角。

●汁液豐富：西瓜、哈密瓜、冬瓜、秋葵。

邵禹豪分享，他個人很喜歡荸薺，荸薺加在漢堡肉排裡，多了一種爽脆的口感，非常美味。此外，荸薺是性味甘寒的食材，具有清熱生津的功效。甘味，具有少量的補氣功能；寒性，又能除去胸中的熱氣。

中醫師指出，荸薺性味甘寒，具清熱生津的功效，能補氣、除去胸中熱氣。（資料照）

邵禹豪進一步分享，有1句俗諺叫做「冬吃蘿蔔夏吃薑」，是一種反向的保養方法。冬季因嚴寒，人們嗜食辛熱食物，加上皮膚緊湊，形成「內熱」的狀態，可藉由涼性的蘿蔔平衡；夏因炎熱，人們嗜食冰涼瓜果，容易寒涼礙胃，形成「內寒」的狀態，可藉由溫性的薑來平衡。

這雖然有幾分道理，但仍要視情況而定，甚至「冬吃薑夏吃蘿蔔」也是有可能的，因為初入冬天身體尚未適應嚴寒，吃點薑暖身無妨；初入夏天身體尚未適應炎熱，吃點蘿蔔退火也無妨。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法