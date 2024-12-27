健康網》「紅藜香菇雞飯」超營養！簡單美味、助排便

農糧署指出，「台灣藜」可作為釀造小米酒的酒麴，或加入米飯食用；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你有吃過「台灣藜」嗎？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，台灣藜營養豐富，全穀、無麩質，且膳食纖維高，被譽為「穀物中的紅寶石」，是健康飲食的好選擇。農糧署還分享了，簡單又美味的台灣藜香菇雞飯食譜。

農糧署指出，「台灣藜」是台東重要的特色雜糧作物，可作為釀造小米酒的酒麴，或加入米飯食用，也可應用於餅乾、麵包、茶飲等食品及料理中。另外，紅藜能加速麵包發酵，得到較密實的口感，且有一種特殊香氣。

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台灣藜營養豐富

農業部說，台灣藜含50%的澱粉，優質蛋白質大約14%，也含有高達17%的膳食纖維，是地瓜的7倍。還有豐富的礦物質，其中鉀、鈣與鎂的含量特別高，鉀為燕麥的100 倍、香蕉的12倍；鈣含量是米的50倍、燕麥的7倍；鐵含量是燕麥的17倍；鋅含量是燕麥的10倍。

農糧署指出，台灣藜營養豐富，全穀、無麩質，且膳食纖維高，被譽為「穀物中的紅寶石」；示意圖。（資料照）

紅藜香菇雞飯

●準備材料

台灣藜4大匙、白米3杯、水4杯、雞腿肉丁250克、段木香菇8-10朵。

調味料A：白芝麻油1大匙、鹽1/2小匙、白胡椒粉1/4小匙、太白粉1小匙。

調味料B：鹽、白胡椒粉各適量。

●事先備用

將白米浸泡30分鐘以上；台灣藜放濾網中沖洗；雞腿肉切片，用調味料A拌醃；香菇泡軟、切絲。

●製作方法

1.白米開火煮至沸騰，用鍋鏟或筷子翻炒，直到看不見液態水分。

2.表面撒上台灣藜，鋪上香菇絲，上方放上雞肉片。

3.加蓋切小火繼續煮，7-8分鐘熄火，再多燜10分鐘。

4.開鍋鬆飯，放入調味料B拌均勻即可。

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