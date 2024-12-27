第21屆國家新創獎 長庚醫療體系囊括29個獎項

林口長庚醫院教授魏國珍分享創新研究成果及獲獎進展。（長庚醫院提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕第21屆「國家新創獎」是國內生醫與大健康領域創新競逐的最高指標獎項，長庚醫療體系在今（2024）年第21屆國家新創獎中，共獲29個獎項。長庚決策委員會主任委員程文俊表示，長庚醫療體系在王瑞慧董事長的領導和支持下，每年投入數十億元經費在醫療研究與創新發展，並且鼓勵提升研究發展風氣，鼓勵大家突破巢臼，創新研發，在同仁共享榮耀的同時，也期勉大家不斷追求卓越，提供病患最優質的醫療服務。

長庚醫療體系本屆共獲得「學研新創獎」4件、「臨床新創獎」10件、「新創精進獎」15件，總計29個獎項，領域跨及創新醫材與診斷技術、智慧醫療與健康科技、生醫產品研發、新創醫療技術、創新醫護服務等。獲獎院區則有林口長庚16件、高雄長庚3件、基隆長庚4件、嘉義長庚4件、委託經營的土城醫院2件。頒獎典禮於12月26日在台北南港漢來大飯店盛大舉行，程文俊主任委員親自率領體系研究團隊參加授獎典禮。

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主辦單位生策會特別邀請榮獲兩項國家新創精進獎的林口長庚神經外科教授魏國珍於頒獎典禮上進行分享，闡述其創新研究的成果與獲獎後的進展，從解決臨床醫療迫切需求的理念出發，步上開發創新醫療器材及治療用核酸自動生產封裝技術的領域，進而獲得專利，並且成功將技術轉移至業界的合作經驗。長庚醫療團隊將創新理念推展到臨床應用的過程，足以作為精進表率。

長庚醫療體系在本屆參賽新獲獎作品中，還包括了「三維平均頭顱模型」，可應用於臨床正顎手術，根據影像差距精準制定顎骨移動的方向，提高手術成功率；與「運用人工智能分析主動脈電腦斷層動脈攝影，來主動偵測及輔助診斷胸部主動脈剝離的方法及系統」，利用AI人工智能進行判讀，可顯著縮短判讀時間，並爭取黃金治療時間，提高病患存活率；以及「SGD-Net:急性缺血性腦中風病灶深度分析系統」，利用擴散加權成像（DWI）進行病灶深度分析，準確預測預後及原因等多項成果。

程文俊表示，長庚醫療體系研究團隊創新研發診斷技術，結合人工智能，協助臨床治療診斷，並利用影像體學特徵萃取，展現極佳的擴充性，兼具臨床意義與應用價值，有效提高臨床工作效率，長庚醫療體系將繼續深耕醫療研究與創新，以提供病患最優質的醫療服務。

第21屆國家新創獎長庚醫療體系主委程文俊（前排左七）、頒獎人國科會產學及園區業務處長許增如（前排左八）與獲獎團隊。（長庚醫院提供）

第21屆國家新創獎長庚醫療體系獲獎團隊。（長庚醫院提供）

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