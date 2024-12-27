醫療性凍卵、凍精補助 中市：金額全國最高

衛生局明年起推出醫療性凍卵、凍精補助，終身補助1次最高凍卵5萬元或凍精8000元。（市府提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市衛生局為減輕罹患癌症且有生育需求市民的經濟負擔，自明（2025）年1月1日起推出「幸福台中凍卵凍精補助計畫」，提供本人（或配偶）設籍台中市6個月以上且年齡45歲（含）以下的罹癌市民，終身補助1次最高凍卵5萬元或凍精8,000元，幫助實現生子夢想。

衛生局長曾梓展表示，對於罹癌患者而言，癌症治療可能會影響生育能力，因此選擇在治療前進行凍卵或凍精，以保留未來生育的可能性，只要設籍台中市6個月以上，經專科醫師評估因罹癌須治療而可能影響生育功能，且具診斷證明書者，可逕至衛生福利部許可的全國人工生殖機構施行凍卵或凍精技術，並於療程結束後檢附相關文件向市府衛生局提出補助申請。

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曾梓展說明，符合補助資格的市民，女性可選擇凍卵療程，每人最高補助5萬元；男性可選擇凍精療程（含取精及第1年保管費），每人最高補助8000元，均限終身補助1次，市府在支持癌症患者積極抗癌的同時，也致力於維護其生育選擇權，考量減輕市民經濟壓力，助市民生育圓夢。

衛生局提醒，台中市明年加碼提供多項免費婦幼健康檢查服務，包括配偶任一方設籍台中市且已婚尚未生育者可享有婚後孕前健康檢查補助；設籍台中市未滿34歲的懷孕婦女可補助孕婦母血唐氏症篩檢。

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