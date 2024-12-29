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健康網》6因素致生理痛！ 學者：4種食物趕走經痛

2024/12/29 19:31

學者指出，鯖魚、鮭魚富含Omega-3，能有效抗發炎、緩解經痛；示意圖。（圖取自photoAC）

學者指出，鯖魚、鮭魚富含Omega-3，能有效抗發炎、緩解經痛；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性的經痛、生理痛有時痛起來要人命！營養學者洪泰雄在臉書專頁發文指出，女生經痛原因有很多，常見的有子宮收縮、荷爾蒙波動、子宮問題、骨盆炎症、壓力、營養失衡等。他也分享了5種可以改善經痛的飲食原則，包含：抗發炎食物，如鯖魚、莓果；富含鎂的食物，如杏仁、南瓜籽；補充維生素B群，如香蕉、豆類；鈣與維生素D，如小魚乾、蛋黃；以及減少加工食品

生理痛6原因 壓力會放大痛感

洪泰雄表示，女性生理痛的成因涉及多種因素，包括基因、荷爾蒙變化、生活習慣和環境影響等。在研究中，基因對生理痛的影響比例約占 30-50%。另外還有以下6個常見的因素。

1.子宮收縮：月經期間，子宮內膜分泌的前列腺素（Prostaglandins）會刺激子宮收縮，幫助排出經血。過多的前列腺素可能導致劇烈的疼痛。

2.荷爾蒙波動：雌激素和黃體素水平的變化，可能會影響子宮內膜和肌肉的狀態，引發不適。

3.子宮問題：

●子宮內膜異位症：子宮內膜組織異常生長在子宮外部，可能導致嚴重疼痛。

●子宮肌瘤：子宮內的腫瘤可能增加經期疼痛。

4.骨盆炎症：骨盆腔感染可能引發疼痛。

5.生活壓力：壓力和緊張情緒可能放大疼痛感受。

6.營養失衡：缺乏某些維生素或礦物質，如鎂、鈣或維生素B6，可能加劇經痛。

學者表示，有子宮內膜異位症、子宮肌瘤等問題的人，也較容易經痛；情境照。（圖取自photoAC）

學者表示，有子宮內膜異位症、子宮肌瘤等問題的人，也較容易經痛；情境照。（圖取自photoAC）

掌握5飲食原則 緩解經痛

因此，洪泰雄也列出了以下有助於緩解經痛的5個方法，幫助女性調整飲食，減少生理痛。

●抗發炎食物：

1.Omega-3脂肪酸：減少體內前列腺素的生成。食物來源有深海魚（鯖魚、鮭魚）、亞麻籽、奇亞籽。

2.高抗氧化食物：降低體內發炎反應。食物來源有莓果、綠葉蔬菜（羽衣甘藍、菠菜）、橄欖油。

3.薑與薑黃：具有強效的抗炎作用。建議可用薑片泡茶或添加薑黃粉於料理中。

●富含鎂的食物：鎂有助於放鬆肌肉、降低子宮痙攣。食物來源有杏仁、南瓜籽、黑巧克力、全穀類（糙米、燕麥）。

學者分享，黑巧克力富含鎂，有助於放鬆肌肉、降低子宮痙攣；示意圖。（圖取自photoAC）

學者分享，黑巧克力富含鎂，有助於放鬆肌肉、降低子宮痙攣；示意圖。（圖取自photoAC）

●補充維生素B群：

1.維生素B6：有助於穩定荷爾蒙波動，減少經痛。食物來源有香蕉、馬鈴薯、堅果、雞肉。

2.葉酸（B9）：促進血液循環。食物來源有綠葉蔬菜、豆類、全穀物。

●鈣與維生素D：

1.鈣：調節子宮肌肉收縮。食物來源有乳製品、豆腐、小魚乾。

2.維生素D：幫助鈣吸收，同時具有抗發炎作用。食物來源有蛋黃、鮭魚、曬太陽。

●減少加工食品：高糖、高鹽及高脂肪的食物可能引發體內發炎，應盡量避免。

至於保健食品，他建議可以補充月見草油、魚油、薑黃素、鎂及維生素B群。生活上的建議，像是規律運動：適量的有氧運動（如瑜伽、慢跑）可促進血液循環，減少經痛；熱敷：用熱敷袋敷在下腹部，可舒緩疼痛；冥想或深呼吸：減少壓力、放鬆身心。

洪泰雄提醒，上述這些方法結合起來，能有效幫助女性減少生理痛，進而改善生活品質。但若疼痛持續、過於嚴重，建議尋求婦產科醫師進一步檢查原因。

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