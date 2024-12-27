冬季空污威脅！ 國健署推3招自我防護顧健康

冬季空污不容小覷，國健署提醒外出時最好戴口罩。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕隨著東北季風增強，境外污染物隨風而來，加上大氣擴散條件不佳，細懸浮微粒與臭氧濃度容易升高，空氣品質惡化恐危害健康，國民健康署今（27日）分享3招，提醒民眾自我防護。

國健署社區健康組研究員黃巧文指出，未來幾天，隨著東北季風的增強，雲嘉南地區的環境風場為東北風，擴散條件差，細懸浮微粒（PM2.5）與光化作用生成的臭氧濃度聯手「衝擊」，就會讓空品指標惡化，危害民眾健康。

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黃巧文說，根據環境部的空氣品質監測網資料，空氣品質指標（AQI）達橘色提醒時，對敏感族群有健康影響，若進一步達「紅色警示」，則對所有族群皆有健康影響，應儘量減少高強度活動或室外活動。

對付冬季的不良空品，國健署分享3招自我保護：

●第1招「減少室外活動」：尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，更應改以室內中低強度活動，避免或減少有深呼吸的行為，要注意的是，適當關閉門窗雖可降低室外空污對室內影響，但也可能使室內外換氣不足導致二氧化碳增加，因此關窗時應留約5公分空隙，讓室內外空氣可以對流。

●第2招「提升自我保護力」：注意保持清潔，遠離過敏原及誘發源，避免刺激物、均衡飲食、身體適當的活動或伸展等，必要外出時，也請記得配戴口罩。

●第3招「隨時查詢空氣品質」：透過國健署與中央氣象署共同合作開發「樂活氣象APP-健康氣象服務」，民眾可以免費自由下載使用，隨時掌握最新健康氣象動態及即時空品數據，也可瞭解目前所在地的空氣品質及細懸浮微粒即時監測結果，提早因應及預防。

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