潛水男左手突不舉 罹「潛水夫病」肱骨頭壞死

男子因潛水夫病造成左肱骨頭缺血性壞死，治療前活動受限，高能量聚焦型震波治療後活動正常。（活力得醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕澎湖33歲男子原本從事潛水漁撈工作，但因左手時常不舉、睡覺痛醒，檢查為潛水夫病造成左肱骨頭缺血性壞死，被迫中斷工作，四處求醫都建議做人工關節置換手術，但患者不願手術，後改接受聚焦型震波治療近8個月，如今左手活動已恢復如常。

活力得中山脊椎外科醫院、澎湖松青診所骨科醫師李松青指出，潛水夫病主要是從深層的海中快速上潛，造成血管裡的氣體因上升太快變成大氣泡，堵住紅血球的流通致血管栓塞，造成患者左肱骨頭缺血性壞死，而影響左手活動和發痛。

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李松青表示，患者就醫時，左手前舉只有70度、外展60度，活動明顯受限。經X光檢查確認，患者是左肱骨頭缺血壞死第2期（分為0至4期、第4期最嚴重）。患者曾在他院接受過藥物及高壓氧治療，但卻持續疼痛惡化，到大醫院則建議人工關節置換，但患者不願手術，因而建議他接受聚焦型震波治療。

李松青進一步說明，利用高能量震波打在患者肱骨解剖頸位置會造成微骨折，藉此造成骨髓內動脈刺激作用，讓骨髓內動脈往上長，啟動血管新生。因為肱骨頭缺血性壞死主要是因為肱骨回返動脈的慢慢栓塞，此時藉著強化骨髓內動脈，支撐肱骨頭不再塌陷。

李松青說，患者每次施打4000發，每月施打1次共8次，約8個月後狀況即明顯改善。現在活動功能已恢復正常，X光片顯示肱骨頭癒合中。高能量震波為自費療程，費用依照患者所需施打的發數而定，施打1發1元。

患者因潛水夫病造成左肱骨頭缺血性壞死（左），接受高能量聚焦型震波治療後（右）骨頭癒合中。（活力得醫院提供）

骨科醫師李松青指出，高能量聚焦型震波治療可做為人工關節置換前的另一選擇。（活力得醫院提供）

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