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健康 > 心理精神

健康網》看別人的年終回顧好焦慮！ 心理師授5招轉念

2024/12/29 14:46

心理師表示，與其看別人過得如何，不如回到自己的核心，問問自己真正在乎的是什麼；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師表示，與其看別人過得如何，不如回到自己的核心，問問自己真正在乎的是什麼；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕歲末年終，許多人在社群列出2024年做了什麼事、去哪裡玩耍、曬美照等，「成果秀」滑下來驚覺自己又虛晃1年好焦慮！諮商心理師蘇琮祺說，想擺脫年終焦慮，請重新聚焦在自身，與其看別人過得如何，不如回到自己的核心，從辨識並接納自身情緒、建立自己回顧方式、聚焦於過程而非結果，並減少無意義社群使用、為新1年設立目標，放下比較，重新找回平靜與自信。

陷入社會比較 恐致3惡性循環

蘇琮祺在臉書專頁「蘇琮祺 諮商心理師」發文說明，一邊看著別人一年來所獲得的成就，一邊拿來跟自己的現況比較，在心理學被為「社會比較」，當我們把自己放在與他人比較的情境下，很容易低估自己的價值，然後過度放大自己的不足。更重要的是，社群媒體上的分享，往往呈現的是別人經過修飾的版本「美好面相」，忽略未被展示的辛苦、挫敗、挑戰，把它當作標準來衡量自己，只會帶來內心的焦慮和不安。

心理師指出，社群媒體上的分享，呈現的是修飾過「美好面相」，忽略未被展示的辛苦、挫敗、挑戰，把它當作標準來衡量自己，只會帶來內心的焦慮和不安；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師指出，社群媒體上的分享，呈現的是修飾過「美好面相」，忽略未被展示的辛苦、挫敗、挑戰，把它當作標準來衡量自己，只會帶來內心的焦慮和不安；圖為情境照。（圖取自freepik）

蘇琮祺提到，如果沒有試著辨識跟了解這種比較所可能帶來的影響，別人的年終回顧所帶來的焦慮，就可能陷入惡性循環裡，不僅會影響心理健康，也可能讓我們在新的一年喪失自信，無法專注於自己真正想要的生活。

●自我否定：越是看到別人的成就，越是覺得自己不夠好，甚至懷疑自己的能力。

●拖延行動：焦慮讓人失去動力，因為總覺得自己無論多努力，都趕不上別人。

●人際疏離：過度的比較，會讓我們把別人都當成競爭對手，甚至有意無意地疏遠朋友和家人。

5招遠離年終回顧焦慮

●辨識情緒，接納自己：當你感到焦慮時，試著停下來，問問自己「這份不安來自哪裡？」承認自己的情緒，並告訴自己「感到焦慮是正常的，這並不代表我不好」，接納焦慮是第一步，這將讓你有空間重新審視自己的想法。

●建立自己的回顧方式：與其看著別人的年終回顧，不如嘗試為自己設計一個更有意義的回顧模式。列出過去一年裡，讓你感到開心、成長或印象深刻的事情，無論大小，這些都是你的「精彩時刻」。別人的故事再精彩，也無法替代你的生命經歷。

心理師建議，可以列出過去一年裡，讓你感到開心、成長或印象深刻的「精彩時刻」；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師建議，可以列出過去一年裡，讓你感到開心、成長或印象深刻的「精彩時刻」；圖為情境照。（圖取自freepik）

●聚焦於過程而非結果：成功不在於最終達成了什麼，而在於你是否在過程中學到了東西。與其執著於「成就清單」，更值得回顧的是這一年裡，你付出了多少努力，如何克服挑戰，以及這些經歷為你帶來的成長。

●減少無意義的社群使用：如果社群媒體讓你感到壓力，試著暫時遠離它。選擇把時間花在真正讓你感到充實的事情上，例如閱讀、運動或陪伴家人，如果你願意也可以來找心理師聊聊。遠離過度的刺激，有助於重拾內心的平靜。

●為新的一年設立自己的目標：與其被別人的生活影響，不如專注於自己。寫下對新年的期待，避免遠大的目標，而是真正能做到的小事情。例如「每天多花10分鐘陪伴家人」、「學會一項新的技能」、「每週運動2次」等小小的目標，就能一步步靠近理想的生活。

蘇琮祺強調，每個人都有自己的節奏與方向，真正重要的，是你是否在前進的路上，感受到滿足與快樂。所以，這幾天看到別人的年終回顧時，請試著用欣賞的心態來看待它。那些都是別人的「精彩時刻」，而你該做的是，整理好你今年的故事，準備邁向新的一年。

蘇琮祺建議，可以拿出一張紙或打開記事本，列下過去一年裡你感到快樂、驕傲或有所學習的時刻。試著給自己一個不需要比較的年終回顧，讓它成為你對自己最溫暖的禮物。

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