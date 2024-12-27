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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》老年人走不動？ 肌肉減少、血管功能退化是主因

2024/12/27 10:25

最新研究發現，即使肌肉量相同，老年人的運動能力仍顯著低於年輕人​，不僅是因為肌肉量減少，更重要的是血管功能退化；圖為情境照。（圖取自freepik）

最新研究發現，即使肌肉量相同，老年人的運動能力仍顯著低於年輕人​，不僅是因為肌肉量減少，更重要的是血管功能退化；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，許多人會發現日常活動如爬樓梯或快走變得更加吃力。恆新復健科診所醫師王思恒指出，不僅是因為肌肉量減少，更重要的是血管功能退化。最新研究發現，即使肌肉量相同，老年人的運動能力仍顯著低於年輕人​。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文說明，關鍵功率是指運動時能維持穩定狀態的最大功率。低於這個值時，肌肉能穩定供氧並清除代謝物；但一旦超過，肌肉中的乳酸會迅速累積，導致疲勞加速。研究顯示，老年人的關鍵功率比年輕人低約30%。這與血管供血效率下降密切相關，尤其是在接近運動極限時，老年人的血流量無法達到像年輕人那樣的高峰​。

王思恒表示，運動時血液流向肌肉的效率，取決於血管的擴張能力和血管內皮功能（如生成一氧化氮）。然而，老化會導致內皮功能下降，使血管的彈性減弱，進而影響血液流量和氧氣供應​。也解釋為什麼老年人即使擁有與年輕人相近的肌肉量，耐力仍不如年輕人。這是一個肌肉「品質」的問題，而非單純的「數量」問題。

改善運動耐力

●有氧運動：像快走或騎車能增強血管彈性。

●抗氧化飲食：地中海飲食型態，多吃蔬菜水果、橄欖油。

●肌力訓練：提升肌肉量與品質，幫助減輕肌肉老化的影響。

王思恒說，老化對運動能力的影響不僅來自肌肉減少，還涉及血管功能的退化。然而，透過科學的運動與健康生活方式調整，可以延緩這些變化，讓自己在年老時依然活力滿滿。

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