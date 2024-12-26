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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

幼兒染流感、新冠恐併發症 新北衛局：2劑疫苗提升保護力

2024/12/26 17:28

新北市衛生局表示，學齡前幼兒為重症高危險族群，感染流感後有10至50％會併發中耳炎，若併發重症以肺炎為主。（新北衛生局提供）

新北市衛生局表示，學齡前幼兒為重症高危險族群，感染流感後有10至50％會併發中耳炎，若併發重症以肺炎為主。（新北衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕冷氣團來襲，加上流感及新冠等呼吸道傳染病升溫。新北市衛生局表示，學齡前幼兒為重症高危險族群，感染流感後有10至50％會併發中耳炎，若併發重症以肺炎為主，腦炎、橫貫性脊髓炎、多發性神經炎GBS等神經系統併發症機率比成年人高。因此，家中幼兒若是初次接種流感及新冠疫苗，應接種2劑（間隔4週以上），新北市衛生局呼籲應儘速攜帶前往院所接種，提升完整保護力。

衛生局長陳潤秋指出，此次公費流感疫苗開放50歲以上成人、高風險慢性病人、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生及學齡前幼兒等對象接種，新冠疫苗則開放6個月以上全齡民眾均可接種，新北為使流感及新冠疫苗接種更便利，除協調衛生所及合約院所提供隨到隨打服務外，也持續開設社區接種站，可至「新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢」。

衛生局疾病管制科長王美華表示，自13日起提供設籍新北30至49歲的市民，可前往29區衛生所接種流感疫苗，呼籲符合公費對象以及擴大對象民眾，踴躍接種流感及新冠疫苗，及早獲得保護力。另外也提醒，日常仍需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課，接種疫苗是預防疾病最有效的方法，「左流右新」健康加倍，照顧自己也保護家人及朋友。

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