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健康網》適度憋尿對膀胱好！ 醫：達到「黃金區」再小便

2024/12/26 21:17

侯鎮邦提到，頻繁小量排尿，會讓膀胱延展性變差，儲尿能力下降，進一步形成頻尿問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

侯鎮邦提到，頻繁小量排尿，會讓膀胱延展性變差，儲尿能力下降，進一步形成頻尿問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕竟然有「適度憋尿」這種事？林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦於臉書粉專「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」發文表示，不要一有尿就去尿，膀胱「七分滿」再排尿，是最理想的！因為這時候膀胱壓力剛剛好，膀胱壁的張力處於「黃金區」，壓力不會過高或過低，逼尿肌能用最小的力氣完成工作。

請問是滿的牙膏比較好擠？還是快用完的牙膏比較好擠？侯鎮邦以「牙膏理論」來比喻排尿，答案顯而易見，當然是裝滿的牙膏比較好擠！而膀胱也是一樣，充盈的膀胱排尿，對膀胱而言是比較輕鬆的。

膀胱7分滿再排尿

侯鎮邦提到，如果尿太少就跑去排尿，反而會增加膀胱負擔。這時候膀胱壁沒有被充分拉伸，逼尿肌必須更費力地收縮，才能把少量尿液排乾淨。而且頻繁小量排尿，會讓膀胱延展性變差，儲尿能力下降，進一步形成頻尿問題。

他說，所以養成正確習慣很重要，感覺膀胱差不多7分滿時再排尿，這樣逼尿肌輕鬆、膀胱更健康！而且不會因為7分滿排尿，而造成尿路感染。

醫師表示，不要一有尿就去尿，膀胱「七分滿」再排尿，是最理想的；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，不要一有尿就去尿，膀胱「七分滿」再排尿，是最理想的；圖為情境照。（圖取自freepik）

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