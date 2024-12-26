健康網》吃胡蘿蔔可緩解近視？ 營養師：僅能改善夜盲症

營養師表示，維生素A有助於改善夜盲症，但對改善近視沒有太大的幫助；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坊間謠傳吃胡蘿蔔可以改善近視，這是真的嗎？營養師雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發影片指出，胡蘿蔔裡面富含維生素A，維生素A對於改善夜盲症是有幫助的，但對於改善近視這件事，沒有太大的幫助。

維生素A不僅護眼 還能修復黏膜組織

雷小玲分享，胡蘿蔔中的維生素A，除了可以幫助改善夜盲症外，還能修復黏膜組織、維持黏膜組織的完整。有上呼吸道症狀的人，呼吸黏膜發炎受損，就可以透過吃胡蘿蔔來幫助黏膜組織快速修復。

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國健署也在臉書專頁分享，胡蘿蔔是蔬菜類，擁有豐富的膳食纖維、鉀離子，還富含了葉黃素及β-類胡蘿蔔素。β-類胡蘿蔔素吃下肚後，身體會將其轉換成維生素A，不只能幫助維持免疫力，還能保養眼睛。如果長期維生素A攝取不足，可能會導致在較暗的地方視力沒那麼清晰。

國健署指出，若長期維生素A攝取不足，可能會導致在較暗的地方看得沒那麼清晰；圖為情境照。（圖取自freepik）

食用太多胡蘿蔔會維生素A中毒？

另外，有謠言指出，胡蘿蔔吃太多會導致維生素A中毒。對此，食藥署表示，造成維生素A中毒的主因是長期食用大量動物肝臟、魚肝油或服用高劑量補充劑。以正常成人為例，每日維生素A的上限攝取量是3,000微克視網醇當量。

食藥署指出，一般維生素Ａ造成之急毒性症狀，會有噁心、嘔吐、頭痛、腦脊髓液壓力增大、暈眩、視力模糊及肌肉不協調等現象，只要確定不是肝臟病變引起的黃疸，停止食用過量維生素Ａ及經治療後，堆積在體內的維生素Ａ就會自然排除。

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