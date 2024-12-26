人體老化驚人秘密！細胞變化竟如「換季」同步進行

新研究發現，老化並非漸進過程，而是由分子訊號觸發，在特定時期同步、迅速地改變細胞；示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人體老化過程原來有如樹木換季，有其特定的「時刻表」。美國洛克斐勒大學研究團隊運用改良的單細胞定序技術，分析超過 2100 萬個來自小鼠主要器官的細胞，繪製出哺乳動物迄今最完整的老化細胞圖譜。研究成果刊登於頂尖期刊《科學》（Science），揭示老化並非線性漸進，而是在特定時期由分子訊號觸發，迅速引發細胞層面的大規模同步變化。

研究由洛克斐勒大學曹越（Junyue Cao，譯音）博士領導，採用創新技術 EasySci，涵蓋小鼠所有主要器官，研究對象包含超過 600 隻不同性別小鼠，橫跨五個生命階段。研究結果顯示，特定細胞群會在所有器官中同步出現數量劇烈變化。例如，在成年早期（約 3 至 12 個月），脂肪、肌肉和上皮組織的特定細胞顯著減少；成年晚期（約 12 至 23 個月），免疫細胞如 B 細胞與 T 細胞則急遽增加。

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曹越表示：「我們揭示了生命每個階段細胞層面的關鍵變化，這些變化並非漸進發生，而是突然而至。」研究發現，細胞數量的劇烈波動由基因表現調控，與細胞所在器官無關。

研究特別指出，晚年免疫細胞（如 B 細胞和 T 細胞）的激增與發炎及自體免疫疾病密切相關。進一步實驗顯示，剔除這類免疫細胞可逆轉其他與老化相關的細胞變化，突顯免疫細胞在老化過程中的關鍵角色。

此外，研究揭示多種細胞狀態的性別差異。例如，脂肪前驅細胞（adipocyte progenitor cells）的基因表現因性別而異，而 B 細胞激增現象具雌性特異性，這或可解釋為何女性，特別是年長女性，更易罹患自體免疫疾病。

這項研究生成的 2100 萬細胞數據集「PanSci」已對全球科學家開放，為研究老化相關的細胞與器官機制提供重要資源，也可用於訓練大型機器學習模型。未來，研究團隊將持續探討特定細胞亞型的變化及其與性別疾病的關聯性。

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