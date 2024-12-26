74歲翁牙齒長大膿包 牙科顯微鏡治療清除病灶

台北慈濟醫院牙科部牙髓病科醫師黃耀民進行顯微鏡根管治療，幫助老翁去除病灶，圖為示意圖。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕74歲的陳爺爺左下顎第一大臼齒處曾接受根管治療並戴上牙套，去年年中該處長了膿包，出現不適感，在診所拆除舊牙套後，轉診至台北慈濟醫院就診，牙科部牙髓病科醫師黃耀民發現膿包位於大臼齒頰側靠後方，且牙根底部有黑影，左側根管內留存上次根管治療的分離器械，透過安排顯微鏡治療，利用超音波器械移除根管內馬來膠針封填物與分離器械，並清潔根管系統。陳爺爺半年後膿包消失，牙根尖不再發炎，順利返回診所重做牙套。

黃耀民表示，牙髓組織具有傳遞牙齒感覺的功能，一旦蛀牙、外傷、磨牙等造成牙斷、牙裂或嚴重牙周病，可能會導致牙髓受到病菌感染發炎，且無法復原而壞死，此時若沒有接受根管治療，可能出現牙齒疼痛無法咀嚼、牙床腫脹、牙根周圍骨質流失缺損，甚至引發蜂窩性組織炎、骨髓炎等嚴重感染。

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他指出，根管治療是為了增加保留牙齒的機會避免被拔除，但過去只能倚靠醫師臨床經驗與手感治療，容易清創程度不足導致治療效果不佳，治療成功率約7至8成；牙科顯微鏡可提供充分的照明與最大25至30的放大倍率，讓醫師更能看清楚根管系統，再搭配超音波器械，以最少破壞齒質的方式，做最大程度的清潔，治療成功率高達9成。

牙周病科醫師蘇穎珊也表示，牙科顯微鏡也是牙周治療新利器，除了可以精細觀察牙周病灶並精確找到致病因子進行有效清潔，在手術上藉由放大設備進行微創治療減小傷口，縮短癒合期，提高治療的效率。

黃耀民提醒，民眾應每天確實清潔牙齒，避免頻繁咀嚼花生堅果、風乾食品等耐咬的食物，並定期至醫療院所進行洗牙檢查，一旦有不適症狀需趕快就醫，勿擅自服藥。

老翁牙齒長大膿包，X光片檢查發現牙根右側有發炎情形。（台北慈濟醫院提供）

老翁牙齒長大膿包，在顯微鏡的輔助下進行根管治療，完整清潔牙根。（台北慈濟醫院提供）

老翁牙齒長了大膿包，在顯微鏡的輔助下進行根管治療，完整清潔牙根並緊密封填。（台北慈濟醫院提供）

老翁牙齒長大膿包，移除舊的填充物後更發現有遺留的分離器械。（台北慈濟醫院提供）

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