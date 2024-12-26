健康網》愛爾康人工淚液傳黴菌污染 在美全面下架

美國生技大廠愛爾康一款眼藥水傳黴菌污染。食藥署說明該批號並未進口台灣。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

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愛爾康人工淚液爆黴菌污染 食藥署：台灣未進口問題產品

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國生技大廠愛爾康（Alcon）開發的人工淚液，被消費者投訴有異物，調查發現可能受黴菌汙染，美國食品藥物管理局（FDA）宣布須全數召回。同時我國食藥署說明，國內並未輸入該批號產品。

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外媒《NBC news》報導指出，美國食品藥物管理局說明：愛爾康總公司收到投訴，指出有產品含有不明物體，經調查發現是黴菌。這項黴菌污染可能造成眼部感染，恐危及視力，並且對免疫力低下患者造成生命危險；若手邊有該產品須立即停用，出現不適應就醫。

需召回的問題眼藥水，包裝紙盒以綠色為主色，外盒印有Systane Lubricant Eye Drops以及Ultra PF等字樣，用於治療乾眼症患者的灼熱感與刺痛感。被召回的產品是25支包裝，一次性使用的瓶裝眼藥水，批號為10101，有效期限到2025年9月；除了紙盒底部，每支塑膠單瓶都印有批號與效期。

愛爾康發言人史密斯（Steven Smith）表示，愛爾康官方尚未收到消費者不良影響之報告，正在進行公司內部調查。「目前在消費者申訴的退貨中發現黴菌，正在查明原因；而愛爾康出於對消費者安全之高度重視，自主召回全數產品。」

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