愛爾康人工淚液爆黴菌污染 食藥署：台灣未進口問題產品

美國生技大廠開發的人工淚液被美國FDA指出有黴菌污染，需回收。我國食藥署表示，該產品在台未進口。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國知名生技大廠愛爾康（Alcon）旗下的人工淚液爆發黴菌污染，不慎使用可能引發眼部感染、失明，甚至對免疫力低下者造成生命危險。消息一出引發全球關注，對此我國衛福部食品藥物管理署表示，國內並未進口相關問題產品，民眾可以安心。

美國食品藥物管理局（FDA）23日公布回收資訊，有問題的眼藥水包裝紙盒以綠色為主色，外盒印有Systane Lubricant Eye Drops以及Ultra PF等字樣，每盒25支塑膠單包裝，批號為10101，有效期限到2025年9月；除了紙盒底部，每支塑膠單瓶都印有批號與效期；FDA說明，若不慎使用含有黴菌的眼藥水，可能造成眼部感染、失明，免疫功能低下者甚至可能有生命危險。

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食藥署副署長王德原說明，國內並無輸入該批號產品，同時也提醒民眾，為維護用藥安全，勿自行從國外、網路或其他通路商購買該藥品使用；衛福部也有藥物安全監測中心，持續即時掌握國內外相關訊息，確保民眾用藥無虞。

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