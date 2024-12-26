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健康網》膝蓋痛還喀喀響？ 6指標中3項代表老化報到

2024/12/26 20:32

中醫師提醒，退化性關節炎不只是老人的專利，運動傷害、體質過重都容易使關節軟骨磨損，造成關節提早退化；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師提醒，退化性關節炎不只是老人的專利，運動傷害、體質過重都容易使關節軟骨磨損，造成關節提早退化；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕退化性膝關節炎不只是老人家及停經婦女的專利！彰化馬光中醫診所醫師吳育葳指出，運動傷害、體質過重都容易使關節軟骨磨損，造成關節退化提早到來。若有膝蓋疼痛且伴隨下述6點中的3點以上，表示膝關節已出現老化現象。包含：年齡大於50歲、早晨起床膝關節僵硬少於30分鐘、活動時發出聲響、壓痛、腫大及觸摸膝關節無發熱。

中醫觀點看退化性膝關節炎

吳育葳指出，中醫認為退化性膝關節炎屬於「痹症」範疇，疼痛是由於氣血瘀滯，筋脈受阻所導致，「肝主筋，腎主骨」，年老體弱造成肌肉及骨頭營養吸收較差，從而導致關節的功能喪失。有效的滋養肝腎兩臟，便能達到延緩關節老化的目的，才能體現中醫「治未病」的精神。

中醫辨證分成行痹、痛痹、著痹、熱痹

1.行痹：肢體關節有走竄疼痛，痛無定處，治療可用防風、秦艽、葛根等。
2.痛痹：全身或局部關節疼痛，痛有定處，得熱痛減，治療可用川烏、羌活等。
3.著痹：肌膚麻木，關節痠痛，下雨天加劇，治療可用薏苡仁、蒼朮等。
4.熱痹：局部關節紅腫，碰觸疼痛明顯，治療可用黃芩、茵陳蒿、知母、石膏等。

退化性膝關節炎治療及自我保健

吳育葳分享美國骨科醫學會2022治療指引：

1.自主運動，如走路、水中運動、騎腳踏車。吳育葳也教做伸展及肌力訓練（見下圖）。

改善退化性膝關節炎，伸展腿後肌群。（馬光中醫診所提供）

改善退化性膝關節炎，伸展腿後肌群。（馬光中醫診所提供）

改善退化性膝關節炎，訓練股四頭肌。（馬光中醫診所提供）

改善退化性膝關節炎，訓練股四頭肌。（馬光中醫診所提供）

改善退化性膝關節炎，開眼單足立。（馬光中醫診所提供）

改善退化性膝關節炎，開眼單足立。（馬光中醫診所提供）

改善退化性膝關節炎，米字訓練。（馬光中醫診所提供）

改善退化性膝關節炎，米字訓練。（馬光中醫診所提供）

2.減重：維持BMI<24（kg/m2），過重或肥胖的患者需進行減重，可降低膝關節的壓力，減緩退化到來的時間。

3.西藥：口服-消炎止痛藥；針劑-關節內注射類固醇（急性期適用）、高濃度血小板血漿。

4.針灸：能改善膝關節疼痛及功能，常見穴位有：

●犢鼻：髕骨韌帶外側緣的凹陷處，主治膝部腫痛。

●膝眼：髕骨韌帶內側緣的凹陷處，主治膝關節炎、腿痛。

●鶴頂：髕骨上緣凹陷處，主治膝關節疼痛、風濕性膝關節炎。

●陰陵泉：膝蓋內側橫紋，往脛骨內髁凹陷處，主治膝關節紅腫、痹症、小便不利、水腫。

●陽陵泉：小腿外側，膝蓋下一個大拇指寬度，腓骨前凹陷處，主治下肢麻木腫痛、肋間神經痛。

●血海：膝蓋骨內側上緣往上3個指幅距離，主治膝關節炎、婦女疾病、蕁麻疹。

在家可自行按摩上述穴位每天5-10分鐘。

穴位按摩保養膝關節。（馬光中醫診所提供）

穴位按摩保養膝關節。（馬光中醫診所提供）

中藥藥浴改善退化性膝關節炎

此外，吳育葳指出，藥浴能改善局部血液循環，選用疏經通絡、祛風濕、活血化瘀、止痛的藥材，如獨活、羌活、伸筋草、桂枝、赤芍、川芎、艾草、紅花、紅骨蛇等，將以上藥物放入藥袋包中，並放置在能浸泡超過膝蓋高度的水桶中，水溫不超過45度，浸泡每次15分鐘，每週4-5次。

彰化馬光中醫診所醫師吳育葳。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師吳育葳。（馬光中醫診所提供）

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