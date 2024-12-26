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健康網》吃太飽脹氣不舒服 4穴道給你神救援
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕年末聚餐一籮筐，很容易不小心吃太飽，美食下肚後不久成脹氣好困擾，翰醫堂中醫診所在臉書分享，這個時候可以按天樞穴、中脘穴、足三里穴、內關穴，暢通腸胃，有效擺脫脹氣不適。
●天樞穴
取穴位置：肚臍左右旁開2寸，約3指寬處。
穴位功效：舒緩腸胃氣滯、腹脹、便秘。
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●中脘穴
取穴位置：腹部正中線上，肚臍上4寸處，胸骨下端和肚臍連接線中點處。
穴位功效：健脾和胃、理氣止痛。
●足三里穴
取穴位置：腿前側，外膝眼下約4橫指距離處。
穴位功效：舒緩消化不良、腹脹。
●內關穴
取穴位置：手掌側，手腕橫紋中點往上約3橫指距離處。
穴位功效：緩解胃脹氣、胃痛、噁心等。
翰醫堂也提醒，調理的效果會因為每個人體質不同有所差異，建議先找合格專業中醫師診斷、討論找到適合自己的方式。
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