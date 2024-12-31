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健康網》蟹黃、蟹膏鮮甜好滋味 選「它」有益免疫骨骼
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕秋冬是品嘗大閘蟹的季節，濃郁的蟹黃、蟹膏令人愛不釋手。醫師傅裕翔指出，想吃蟹膏要挑「公蟹」，富含高品質蛋白質和鋅、磷，對免疫和骨骼有益；蟹黃挑「母蟹」，胡蘿蔔素含量高，還有眾多脂溶性維生素（維生素A、E）、有助抗氧化。不過大閘蟹雖然美味，但膽固醇和普林高，建議每次1到2隻就好。
高齡醫學翔展診所院長傅裕翔於臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業」發文分享，近日他向海產批發商買到最後一批的大閘蟹，但滿口濃郁的蟹膏讓他大讚是秋冬「最好的美食」。
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蟹膏蟹黃 營養不一樣
傅裕翔表示，大閘蟹不只是口感不一樣，連營養也大不同，可以依照外觀辨別螃蟹公母：
●蟹膏挑公蟹：公蟹腹部呈三角形，比較大隻，而蟹膏是雄蟹的精巢及副生殖腺，呈現膏狀；富含高品質蛋白質和鋅、磷，對免疫和骨骼有益。
●蟹黃挑母蟹：腹部呈圓形，蟹黃豐滿，體型略小，蟹黃是卵巢及副生殖腺，顆粒狀質感像蛋黃，口感豐腴；胡蘿蔔素含量高，還有眾多脂溶性維生素（維生素A、E）、有助抗氧化。
痛風、高血脂要慎食
傅裕翔提到，蒸熟的蟹黃有可能呈現深黑色，也不需要擔心，原因可能是還沒完全蒸熟，或是已經交配過的雌蟹卵巢也可能呈現黑色的。另提醒，大閘蟹雖然好吃，但膽固醇和普林高，建議每次1到2隻就好，痛風或高血脂患者要稍微克制，可以搭配一些富含膳食纖維的蔬菜，幫助均衡膳食。
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