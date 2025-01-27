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健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

過年留心長者「藥品庫存」危機 藥師揭3大檢查重點

2025/01/27 15:12

藥師李懿軒建議，民眾返鄉時可以注意長輩的用藥情況；示意圖。（記者林志怡攝）

藥師李懿軒建議，民眾返鄉時可以注意長輩的用藥情況；示意圖。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕農曆春節期間，返鄉探望長輩少不了，不只讓長輩感受年味，後輩也能稍微了解一下家人平時的生活。藥師李懿軒建議，民眾返鄉時可以注意長輩的用藥情況，尤其是否規律領用，或有藥物堆積、藥物是否過期等，若發現異常，可尋求社區藥局協助與諮詢。

根據衛福部國民健康署2019年「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查」報告，65歲以上長者有高達45.8%自述曾經醫師診斷，罹患3項（含）以上的慢性病，包括高血壓、糖尿病、心臟病、中風、癌症、呼吸道疾病、失智症、巴金森氏症等計20項。

高齡長者罹患多項慢性病的比例高，通過規律用藥避免疾病造成的進一步風險相當重要。藥師李懿軒建議，民眾在過年回家時，可以友善關心一下長輩的用藥情況，把長輩的藥袋拿出來看一下，確認是否有規律領用，或是藥物堆積較多、過期的情況。

李懿軒說，如果發現長輩堆積大量藥物，可以委婉詢問長輩，為什麼會有這麼多藥物出現，常見原因通常是臨時出狀況來不及就醫，所以重複看診，或是不想把藥物吃完，所以剩了下來。

了解原因後，可以進一步確認長輩留著藥物的疾病治療用途。李懿軒建議，若長輩的回答與藥袋資訊不同，可以委婉建議長輩，找一天向藥師、醫師確認，有些長輩會以為領完藥物後就沒有其他資源可用，但社區藥局可以協助民眾、提供個人化的藥物諮詢。

李懿軒也提醒，除了堆積藥物外，民眾也要注意長輩的藥品有沒有效期將近，甚至於過期的情況，若發現此類藥品，可以依照衛福部食藥署的建議，進行廢棄藥品處理，但荷爾蒙、抗生素、抗癌、管制藥品、針頭等5大類用藥必須交由醫療院所統一處理，千萬不要自行在家銷毀。

此外，李懿軒指出，不論是堆積藥物、剩餘藥物，都代表長輩的用藥配合度可能不太好，這時要特別關心長輩的想法與疾病控制情況，並妥善利用社區藥局資源，循序漸進的與長輩溝通。

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