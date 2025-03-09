解急診壅塞 南投醫院加開類流感及腸胃炎門診

衛生福利部南投醫院即日起於週一至週六，開設類流感及腸胃炎特別門診。（資料照）

〔記者張協昇／南投報導〕為因應即將來臨的清明節及兒童節連續假期，民眾可能因返鄉掃墓、聚會及出遊增加群聚機會，以及減少近期急診人潮壅塞狀況，衛生福利部南投醫院即日起於週一至週六，開設類流感及腸胃炎特別門診，供有需求的民眾就醫使用。

部立南投醫院表示，依據疾管署統計資料顯示，2月23日至3月1日的類流感門急診就診約11萬5千餘人次，仍處流行期；而全國腹瀉門急診就診人次雖有下降，但仍然是近5年最高，提醒民眾仍須留意自身及周邊親友的健康狀況。

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南投醫院院長洪弘昌指出，18歲以上的成年人如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉嘔吐、畏寒等疑似流感相關的症狀，就可至類流感及腸胃炎特別門診接受診療，也提醒民眾應做好手部衛生、咳嗽禮節、飲食衛生及環境衛生，尤其如廁後、進食或在準備食物前應使用肥皂或洗手乳正確洗手，如有疑似症狀盡量安排在家休息，外出則須配戴口罩，避免傳染他人。

若出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆應盡速就醫，配合醫師指示接受治療，降低併發重症發生風險。

衛生福利部南投醫院類流感及腸胃炎特別門診時間表。（南投醫院提供）

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