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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》調整飲食遠離脂肪肝！ 學者：避3食物

2025/03/09 06:30

學者指出，脂肪肝是一種常見的肝臟疾病，成因是過多脂肪在肝臟細胞中積聚。因此，如何調整日常飲食有著關鍵作用；示意圖。（圖取自shutterstock）

學者指出，脂肪肝是一種常見的肝臟疾病，成因是過多脂肪在肝臟細胞中積聚。因此，如何調整日常飲食有著關鍵作用；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕脂肪肝是一種常見的肝臟疾病，成因是過多脂肪在肝臟細胞中積聚而引起的。因此，想要預防脂肪肝，如何調整日常飲食有著關鍵作用。營養學者洪泰雄在臉書專頁發文建議，為減少過多脂肪在肝臟堆積，應避免油炸等高脂食物、控制酒精碳水化合物的攝入；適量蛋白質與充足蔬果不可少。此外，每週至少應進行150分鐘中等強度的有氧運動，均可達到控制體重與減少脂肪堆積，預防脂肪肝。

避免高脂食物、酒精、碳水化合物

減少脂肪攝入：限制飲食中的飽和脂肪和反式脂肪的攝入量，避免食用油炸食物、快餐、糕點和高脂肪食物；應選擇低脂肪或非脂肪乳製品、瘦肉等健康蛋白質和食物。

控制酒精攝入：酒精是對肝臟有害的物質，會導致進一步的肝臟損傷。如果被診斷出脂肪肝，應該避免飲酒或極度限制酒精攝入。

控制碳水化合物攝入：限制過量的糖分攝入，尤其是高果糖玉米糖漿，如糖果、甜點、汽水和加糖飲料；應選擇食用高纖維的碳水化合物，如全穀類、豆類、水果和蔬菜。

攝取適量蛋白質+多蔬果

適量蛋白質攝入：蛋白質是肝臟修復和細胞再生的重要營養素，可選擇豆類、雞肉、魚類和乳製品等健康的蛋白質來源。但須注意攝取蛋白質勿過量，因為攝入過量蛋白質可能會對肝臟產生壓力。

增加蔬果攝入：多吃各種類型的蔬菜和水果。它們富含維生素、礦物質和抗氧化劑，有助於保護肝臟健康。

學者指出，攝入適量蛋白質和多蔬果，可修復和保護肝臟健康；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，攝入適量蛋白質和多蔬果，可修復和保護肝臟健康；示意圖。（圖取自freepik）

運動減脂、控制體重

適度運動有助於減少體內脂肪積聚，增強肝臟功能。每週至少應進行150分鐘中等強度的有氧運動，如散步、慢跑、游泳或騎自行車。此外，重量訓練也可以幫助增加肌肉質量，提高代謝率，有助於控制體重和脂肪堆積。

除了飲食調整和運動，洪泰雄提醒，應避免過度食用添加劑，如含有人工色素、防腐劑和增味劑的食物。另外，脂肪肝和糖尿病之間存在密切關聯，糖尿病患者應控制血糖並定期追蹤，以了解肝臟健康狀況的變化。

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