健康網》男子壓力大就耳鳴、暈眩 「內淋巴血管壓迫症候群」作祟

男子每逢壓力大就會耳鳴、暈眩，就醫檢出內淋巴囊血管壓迫症候群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／陳建志

1名40歲男性醫事人員，近幾年來，每當精神壓力大或者值班熬夜，隔日某時，右耳就會突然聽見一陣一陣「咚、咚、咚」，很像打鼓聲，頻率跟心跳一樣，還會感到一陣一陣的暈眩，好像搭車走山路，車子不停地在過彎。只能停工休息，讓病症自然消退。爾後數日，總覺得路不平且步伐軟綿綿地，一轉頭或點頭，頻頻見到眼前景物在旋轉。

就醫時，我請他平躺，頭向右轉，就見到他眼球在旋轉，原來是右耳水平半規管耳石沉積症，立即為他進行復位術，暈眩就消失了。後來，核磁共振檢查發現右側頭顱骨內，內淋巴囊緊臨前下小腦動脈，原來是罹患了內淋巴囊血管壓迫症候群。

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核磁共振檢查，顯示內淋巴囊與前下小腦動脈相鄰。 （陳建志提供）

此病起因於先天性的血管發育異常，前下小腦動脈在跨越聽神經後，走在小腦半球兩側，恰好緊鄰剛從顳骨出來的內淋巴囊。一旦內耳發炎或充血，耳蝸分泌出大量的內淋巴液，來不及被內淋巴囊所吸收。內淋巴囊體積變大，頂住前下小腦動脈，宛如一條繩索壓在鼓起的氣球上，雖然兩者之間還隔著腦膜，但動脈搏動波可經由內淋巴囊及內淋巴管，直接到達內耳，誘發耳鳴及暈眩。頻頻震動橢圓囊，耳石脫離耳石斑，沉積於某一支半規管內，之後，就會在患者改變頭部姿勢時，繼續帶動內淋巴液的流動，產生天旋地轉的暈眩。

圖2：圖解說明內淋巴囊血管壓迫症致暈眩及耳鳴機轉。 （陳建志提供）

治療此病，最重要的，要去尋找內耳病變之主因，加以治療或預防。否則，只能在病症發作時，口服止暈止吐藥物；口服利尿劑，間接減少內淋巴囊水腫；口服乙型受器調節劑，減少動脈搏動。若遺留姿態性暈眩症，則需仰賴耳石復位術，把易位耳石歸回橢圓囊內。

圖3：醫師正以耳石復位術治療該患者的暈眩症。（陳建志提供）

需注意的是，前下小腦動脈過度扭曲，拍擊腦幹或聽神經，也會產生一陣一陣的暈眩及耳鳴，稱為神經血管壓迫性前庭耳蝸陣發症，治療以抗癲癇藥或神經傳導調節劑為主。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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