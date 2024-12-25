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健康網》減重嘴饞好難熬 醫教「SNACK」心法正向面對

2024/12/25 19:45

醫師表示，「SNACK」心法旨在提醒民眾，多「停頓」一下，給自己一點「思考」和「選擇」的時間，更「專注」更「謹慎」地挑選對身體有益的點心；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，「SNACK」心法旨在提醒民眾，多「停頓」一下，給自己一點「思考」和「選擇」的時間，更「專注」更「謹慎」地挑選對身體有益的點心；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，明明我已經吃飽了，但看到桌上的零食總是嘴饞想吃幾口怎麼辦？」好日子診所醫師雷維元分享「SNACK」心法，依序為「S-Slow down（放慢）」、「N-Notice your hunger（關注自己的餓度） 」、「 A-Ask yourself（問問自己有哪些選擇）」、「 C-Choose thoughtfully（謹慎選擇）」、「K-Kindness（善待自己）」，正向面對，讓減重更無負擔。

雷維元於臉書粉專「好日子診所」發文指出，在減重期間，吃正餐是補充能量很重要的一個環節，足夠的蛋白質可以補充能量穩定血糖，更可以有效消除我們的生理餓；然而，餐與餐之間想吃點心時，常會在內心天人交戰，是不少相信每個人在減重過程中都一定面臨過。對此，他分享點心SNACK心法，幫助正向面對：

1.S-Slow down：嘴饞時，第一步請先慢下來，可以試著做一個動作提醒自己，例如雙手握拳或拍一下吃飽的肚子，或是起身喝一杯水讓嘴巴有在動的感覺，重點就是「暫時打斷」想吃零食的念頭。

醫師分享，嘴饞時第一步應先慢下來，試著做一個動作提醒自己，例如起身喝一杯水讓嘴巴有在動的感覺，重點就是「暫時打斷」想吃零食的念頭；情境照。（圖取自freepik）

醫師分享，嘴饞時第一步應先慢下來，試著做一個動作提醒自己，例如起身喝一杯水讓嘴巴有在動的感覺，重點就是「暫時打斷」想吃零食的念頭；情境照。（圖取自freepik）

2.N-Notice your hunger：接著把注意力放到自己的飢餓度上，問自己真的有這麼餓嗎？從1到10分評分的話會給自己現在的餓度打幾分？其實有時候根本不餓，而是周圍親朋好友的熱情分享，或看到網路社群短影音的銷魂美食讓你嘴饞，此時更要直球面對自己的內心才行，務必好好問問自己：「到底有多餓？」

3.A-Ask yourself：確定自己的餓度後，就問自己，如果真的要吃，「現在」有哪些選擇？試著找出3種選項。此時的重點在於要給自己一點停頓的時間去思考選擇。而不要一覺得嘴饞，就不加思索拿眼前看到的點心來吃，以免一開始吃就停不下來，進而造成更重的愧疚感跟後悔感，反而讓心情更加沮喪。

4.C-Choose thoughtfully：在這3樣選項中挑出一樣最能滿足自己、緩解飢餓度的食物。同時根據你的飢餓度來決定這次要吃多少量，例如一把堅果或是一小碗毛豆。

5.K-Kindness：決定好了食物，就專心的享用，請一口一口細心的品嘗，此時的重點是「專注」，感受自己的飢餓感被一點一滴地填補起來的喜悅，同時也跟自己身體對話，問自己選擇這個食物是對自己有益的嗎？

雷維元表示，分享以上5個心法，就是想提醒民眾，嘴饞時可以直球對決去面對自己想吃東西的慾望，不需要去壓抑責備自己。只要試著多「停頓」一下，給自己一點「思考」和「選擇」的時間，更「專注」更「謹慎」地去挑選出對身體有益的點心，嘗試將此心法融入生活中，將會使減重更為輕鬆無負擔。

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