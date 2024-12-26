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健康網》6種糖比一比！ 手搖加「它」脂肪肝元凶

2024/12/26 07:31

營養師指出，果糖是手搖界常見甜味來源，雖然有甜度高、對血糖影響較小的優點，但不適合脂肪肝患者食用；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師指出，果糖是手搖界常見甜味來源，雖然有甜度高、對血糖影響較小的優點，但不適合脂肪肝患者食用；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕甜甜的糖吃完讓人心情好又能提供熱量，不過市面上糖百百種，傻傻分不清楚。營養師李婉萍解析6種常見糖的特色，包括冰糖、白糖、黑糖、麥芽糖、蜂蜜及果糖。其中，果糖雖然是6種類裡熱量最低，有甜度高、對血糖影響較小的優點，是手搖界常見甜味來源，但不適合脂肪肝患者食用。

營養師李婉萍於臉書發文分享，快速解析6種常見糖的特色，以下以每100公克數值計算：

●冰糖：熱量387大卡、糖質總量99.9公克，精製程度最高，純度也最高，被中醫認為有潤肺、去痰的功效，燉滷肉添加色澤最好吃。

白糖：熱量385大卡、糖質總量99.6公克，是最廣泛使用的一種糖，精製程度僅低於冰糖，主要用來料理調味使用，依照顆粒大小可再分為細砂與特砂，搭配綠豆湯一絕。

●黑糖：熱量369大卡、糖質總量86公克，精製程度較低，保有鈣、鐵、鉀等礦物質，風味獨特，很適合入菜，搭配薑一起煮可以促進循環，適合有經期困擾的女性。

●麥芽糖：熱量325大卡、糖質總量36公克，由麥芽等穀物提煉而成，適合料理中使用，增加食物黏稠度，尤其麥芽糖餅乾是大家的童年回憶。

營養師表示，蜂蜜含有微量礦物質與營養素，在本質上依舊屬於精製糖，有潤腸的效果，適合便秘朋友食用，但要注意1歲以下嬰兒不可食用；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，蜂蜜含有微量礦物質與營養素，在本質上依舊屬於精製糖，有潤腸的效果，適合便秘朋友食用，但要注意1歲以下嬰兒不可食用；示意圖。（圖取自freepik）

●蜂蜜：熱量308大卡、糖質總量61公克，含有微量礦物質與營養素，在本質上依舊屬於精製糖，有潤腸的效果，適合便秘朋友食用，但要注意1歲以下的嬰兒不可食用。

●果糖：熱量297大卡、糖質總量67公克，優點是甜度高且對血糖影響較小，但經肝臟代謝會提高脂肪肝發生率。可以和任何風味做搭配，所以是飲料界常見的甜味來源，但不適合脂肪肝患者食用。

李婉萍總結，不管是哪種糖，營養成分和熱量都差不多，它們的本質都是「糖」，所以沒有哪種糖比較健康，也記得不要為了少少的營養素而吃過多的糖，小心越吃越胖、糖尿病找上門。

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