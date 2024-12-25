耶誕老人暖心送衛生棉！ 鶯歌永昌社區大方談月經破除迷思

「鶯為有你，共縫『女子』事」成果展，回顧月經平權計畫成果，盼大眾更自在面對正常生理現象。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市鶯歌區永昌社區發展協會今天（25日）舉辦「鶯為有你，共縫『女子』事」成果展活動，回顧月經平權計畫成果，永昌社區發展協會理事長游武雄扮演耶誕老人，捐出60份「布衛生棉工作坊」多元生理用品給鶯歌國中學生，盼破除月經污名與迷思。

成果展邀請「這裡共好協會」執行長黃慧娟、游武雄、參與月經電影院的兒少代表、布衛生棉工作坊的婦女代表，分享參與月經平權活動的點滴。現場展示「永昌月經號大事紀」與「紅來了！設攤活動」，共同為月經平權發聲。

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游武雄以耶誕老人裝揹著大禮物袋現身，宣布捐出60份「布衛生棉工作坊」學員所製作的布衛生棉、拋棄式衛生棉、暖暖包與棉條等多元生理用品，給予鶯歌國中有需求的學生，如同一份「耶誕暖身禮」。

他表示，成果展透過行動劇展演，讓三位不同世代的女性在生活化的家庭場景中，大方討論月經議題，盼改變大眾應能更自在地面對正常生理現象，不套上任何濾鏡。

社會局副局長吳淑芳表示，新北市2021年推動「友善女性月經平權行動計畫」，從打破月經迷思開始，消弭「月經貧窮」、提倡「月經平權」到展現「月經時尚」，社會局也結合婦女團體與企業合作，可在社福中心、婦女服務中心等場所索取免費生理用品。 社會局去年也培訓14位月經平權宣導員，希望打破月經污名，創造更友善的女性生活環境。

永昌社區發展協會理事長游武雄（左2）身穿聖誕裝，宣布捐出60份「布衛生棉工作坊」製作生理用品，給鶯歌國中有需要的學生。（記者陳奕劭攝）

新北市鶯歌區永昌社區發展協會舉辦「鶯為有你，共縫『女子』事」成果展活動，透過行動劇表演，展示月經平權計畫成果。（記者陳奕劭攝）

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