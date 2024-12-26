健康網》鍋貼迷注意韭菜最油！ 想減脂要選「這2款」

營養師指出，鍋貼建議1次10顆左右，恰到好處，避免過量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一口咬下油汁滿嘴，鍋貼深受不少饕客喜愛，不過這樣吃會不會吃太油？營養師張語希彙整5種鍋貼油脂含量，其中，每10顆韭菜鍋貼含油脂38.9公克最高。建議想控制脂肪的鍋貼控，應選擇相對低脂的咖哩雞肉、蔬食口味。張語希提醒，透過掌握適當份量與搭配蔬菜、搭配水煮或蒸食物，就能讓外食吃得安心健康。

說到鍋貼你會認為它是健康的選擇還是對健康有害？營養師張語希於臉書發文揭開迷思：

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Q：包餡食物容易引發三高和肥胖嗎？

A：包餡食物並非一概高油，也不是必然引發三高危機的因子。而餡料選擇很重要，建議要以「低脂肉為主」，多選擇低脂肉餡料，能有效降低油脂攝取，也能吃得更無負擔，像是雞肉口味等；「蔬菜為主」也很重要，建議多選擇蔬菜餡料，增加纖維攝取，對健康更有益 。

Ｑ：鍋貼脂肪量高？油煎不健康？

A：連鎖鍋貼多採用水煎加上少許油煎，沒有想像中的油！ 許多連鎖鍋貼店使用的是麵粉水煎方法，而非傳統的油煎，讓鍋貼含油量降低，隨著健康意識的提升，連鎖鍋貼店已增加蔬菜在內餡中的比例，是外食族的好選擇。

Q：怎麼做到份量控制＋營養均衡？

A：掌握以下兩點，健康享用包餡美食（以下以鍋貼為例）：

●控制食用份量：建議1次10顆左右，恰到好處，避免過量攝取 。

●營養均衡搭配：多搭配蔬菜和水果，增加膳食纖維和維生素的攝取，讓餐盤更加豐富多彩；補充蛋白質，適量加入瘦肉、豆腐或魚類，確保營養均衡。

鍋貼熱量排行 原味位居第2名

依據張語希PO出圖表，以每10顆份量計算，韭菜鍋貼每10顆有38.9公克油脂，原味鍋貼35.1公克第2名，韓式鍋貼30.0公克排第3，而咖哩雞肉鍋貼23.2公克和新蔬食鍋貼20.5公克是相對低脂的好選擇。另，她也列出其他外食油脂含量，叉燒飯每份含36公克油脂、豚骨拉麵每份33公克、三寶飯33公克，相較之下應該會覺得鍋貼油量不算太驚人。

張語希分享鍋貼及外食脂肪含量。（圖取自張語希臉書）

外食聰明吃2原則 水煮食物是好朋友

張語希提到，透過適當控制鍋貼的食用份量，並搭配其他健康食材，同樣可以享受美味又吃的健康，她分享2大原則，不管吃鍋貼或外食都適用：「份量控制與搭配蔬菜」，無論是鍋貼還是便當，控制份量，並增加蔬菜的比例，飲食才會更均衡；「搭配水煮或蒸食物」，若擔心外食油脂過多，可以選擇搭配水煮的食物，如燙青菜、涼拌豆腐，減少總油脂攝取量。

吃鍋貼配豆漿！ 2種搭配更健康

雖然外食的油脂含量普遍較高，但通過聰明的選擇和搭配並增加蔬菜的攝取，也能吃得很安心。張語希推薦2種鍋貼搭配菜單，提供民眾參考：

●鍋貼x10＋燙青菜＋鮮菇湯。

●鍋貼x10＋泡菜＋豆漿。

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