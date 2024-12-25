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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

減重新利器！胃鏡袖狀縮胃成型術 助攻重度肥胖、代謝症候群

2024/12/25 16:18

三軍總醫院肝膽腸胃科主治醫師楊志偉指出，新型態的ESG是透過胃鏡縫胃的方式，有效降低飢餓感及減少胃容積，減重效果可達約10％至20%，並改善高血壓、高血脂及糖尿病等代謝症候群現象。 （記者邱芷柔攝）

三軍總醫院肝膽腸胃科主治醫師楊志偉指出，新型態的ESG是透過胃鏡縫胃的方式，有效降低飢餓感及減少胃容積，減重效果可達約10％至20%，並改善高血壓、高血脂及糖尿病等代謝症候群現象。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕肥胖不僅影響外觀，還可能引發肝膽胃腸等健康問題。一名40多歲女士曾嘗試減重藥物和飲食控制，但仍無法達到理想體重，在三總醫療團隊的協助下，接受了胃鏡袖狀縮胃成型術（ESG），1個月後成功減重10公斤，醫師表示，這項手術能降低食慾，減少進食量，配合專業指導和飲食控制，美麗指日可待。

三軍總醫院肝膽腸胃科主治醫師楊志偉指出，新型態的ESG是透過胃鏡縫胃的方式，有效降低飢餓感及減少胃容積，減重效果可達約10％至20%，並改善高血壓、高血脂及糖尿病等代謝症候群現象。

楊志偉分享他收治的一名40多歲女性，為了減肥曾使用過減重藥物、飲食控制，但卻遲遲無法達到理想減重效果，經評估後接受了ESG，術後1個月體重就從70公斤減至60公斤，BMI也從27.3降至23.4。

楊志偉說，ESG是一種微創手術，安全性高，手術時間約1.5小時，恢復期僅需1至2天，且相對於切胃手術的不可回復性的風險，胃鏡縮胃後若有任何不適可以拆除；根據統計，術後的BMI可以減少7％左右，死亡率0％，住院的疼痛及噁心有1.08％、上消化道出血約0.56％。

楊志偉指出，BMI超過24為過重，27以上則屬肥胖。對於中重度肥胖者，透過飲食控制和生活型態調整減重，效果往往有限，而藥物治療約有40%的人無效，因此手術是另一種選擇。ESG對BMI>27和合併代謝症候群的患者，以及重度肥胖但不願接受外科手術或減重手術後復胖者，均可獲得良好的治療效果。

不過並不是想要動手術就能做，手術前還需經評估，若有胃癌或相關風險如息肉或幽門螺旋桿菌感染等，得需先處理，另如酒精患者若有靜脈曲張或出血病變，也不適合手術。

楊志偉說，術後也需遵守飲食管理和運動習慣，避免過度進食造成胃破裂，術後第一週需吃流質食物，第二週泥狀食物，四週後才可恢復正常飲食，但只要積極配合醫療團隊指導，就能重拾健康生活不復胖。

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