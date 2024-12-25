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健康 > 心理精神

睡前「造夢」助好眠？專家揭秘訣：睡前想這件事

2024/12/25 14:19

別再數羊，「睡前造夢」讓你輕鬆告別失眠困擾；圖為情境照。（圖取自photoAC）

別再數羊，「睡前造夢」讓你輕鬆告別失眠困擾；圖為情境照。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你經常因失眠所苦嗎？根據《紐約郵報》（New York Post）報導，近期興起一種稱為「睡前造夢法」（Pre-dreaming method）的技巧，號稱能幫助人們更快入睡，並提升睡眠品質。這項方法鼓勵人們在睡前花時間構思、想像一個特定的夢境，藉此引導入眠。

這項「睡前造夢法」的原理，在於讓大腦預先「暖機」，進入一個準備做夢的狀態。支持者認為，透過在睡前積極地構思一個特定的場景、人物或情節，可以減少雜念紛擾、放鬆身心，進而更容易入睡。心理學家表示，這種方法和所謂的「意象訓練」（Imagery Rehearsal Therapy, IRT）有異曲同工之妙。後者也被應用於幫助人們緩解惡夢的困擾。

報導引述一位睡眠專家的說法，他指出：「如果你有入睡困難的困擾，那麼嘗試『睡前造夢法』也許是個不錯的選擇。」不過，他也強調目前這方面的科學研究仍然有限，還需要更多實證來驗證其效果。儘管如此，由於這種方法相對簡單且沒有副作用，因此仍然值得一試。

那麼，該如何執行「睡前造夢法」呢？首先，選擇一個你想要夢到的主題，可以是一個嚮往已久的旅行目的地、與心愛的人相處的場景，或者任何讓你感到放鬆、愉悅的畫面。接著，在睡前花5到15分鐘的時間，閉上眼睛，專注地想像這個場景的細節，包括其中的人物、環境、對話，甚至氣味和聲音。越具體、越生動越好。

除了「睡前造夢法」之外，專家也建議養成規律的作息時間、避免睡前使用電子產品、營造舒適的睡眠環境等等，這些都是提升睡眠品質的有效方法。重要的是找到適合自己的助眠方式，並持之以恆地執行。

「睡前造夢法」究竟是否真能成為失眠救星，目前尚未有定論，但其背後的原理——透過引導思緒來放鬆身心，確實有其道理。如果長期為失眠問題所困，且願意嘗試新方法，不妨試試這個簡單易行的「睡前造夢法」，或許能為你帶來一夜好眠。不過，如果失眠情況嚴重或持續時間較長，仍建議諮詢專業的醫療人員。

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