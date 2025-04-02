胸腔病院新市長照機構動土 2027年完工

胸腔病院新市長照機構占地面積約2206坪，完工後將提供200床住宿式長照服務。（衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕因應高齡化社會及長照需求人口增加，衛生福利部胸腔病院住宿型長照機構，今（2）日在台南市新市區動土，預計2027年完工，希望為新市及鄰近地區長者提供優質、平價且便利的住宿式長期照顧服務。

胸腔病院新市長照機構的基地為台糖公司土地，占地面積約2206坪，總經費6億654萬元，完工後將提供200床住宿式長照服務，包括失智40床、失能126床、管路臥床34床。

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胸腔病院新市長照機構動土，預計2027年完工。（記者劉婉君攝）

新建工程今由衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長賴慧貞、衛福部長照司副司長吳希文、胸腔病院院長黃紹宗等人動土 。

黃紹宗指出，新市長照機構完工後，有助紓解長照資源量能不足的問題，落實「在地老化理念」，緩解家庭照顧者的負擔，讓年輕一代可以安心投入職場，長者可以獲得專業照顧。

該機構未來將提供全天候的照護服務，結合復健保健、多功能園區設備，為住民打造「家」的溫馨感，並設置失智症照護專區，提供個別化健康管理與照護模式。

胸腔病院新市長照機構動土，預計2027年完工。（記者劉婉君攝）

胸腔病院新市長照機構動土，預計2027年完工。（記者劉婉君攝）

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