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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

長途塞車最怕想廁所 醫點這類族群別憋尿

2025/01/27 10:30

國道上有許多服務區和休息站，都有設置廁所。（記者吳亮儀攝）

國道上有許多服務區和休息站，都有設置廁所。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕過年南來北往出遊、返家或探親開車時間長，也很容易遇到塞車。泌尿科醫師提醒，年紀大的民眾排尿和膀胱功能差一點，盡量別憋尿；男性有攝護腺肥大、停經後的女性和結石病患都是易頻尿、盡量別憋尿的族群。

津久診所泌尿科醫師羅詩修表示，以男性來說，年紀大的男性常常有攝護腺肥大的情況，女性停經後膀胱的菌種也沒那麼健康，比較容易有反覆感染的狀況，「且不論男女，特別是有結石的病患，細菌更容易附著在上面」。

羅詩修指出，若在開車、坐車途中遇到想尿尿的情況，有時候不一定是真的有尿意，先稍微忍耐一下，大概5分鐘到10分鐘即可，若仍有尿意，那就代表真的該去上廁所了，不要憋尿。

羅詩修也提醒，開長途車或坐車前盡量別喝茶或是咖啡，這容易利尿，有些人吃甜點也可能讓膀胱有點敏感，比較容易跑廁所，需特別注意。

國道上有許多服務區和休息站，都有設置廁所。（取自高速公路局官網）

國道上有許多服務區和休息站，都有設置廁所。（取自高速公路局官網）

交通部高速公路局也預測，114年春節連續假期間，研判南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，預估達71百萬延車公里（mvk），約平日的1.5倍；北向集中在初三至初五，初四出現最大量，預估達76mvk，約平日的1.6倍；初三出現雙向最大量，預估達139mvk，約平日的1.5倍。

國道一號、三號、五號和六號有設立多個服務區和休息站，都有廁所。民眾可留意要行駛的國道路段上有哪些服務區或是休息站，若遇到想尿尿或上廁所的情況，可到服務區或休息站使用廁所。

行駛省道若想上廁所也可留意有廁所的地方。（記者吳亮儀攝）

行駛省道若想上廁所也可留意有廁所的地方。（記者吳亮儀攝）

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