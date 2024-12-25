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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

小媽媽母愛爆發！新北弱勢家庭到宅坐月子服務 教導親餵母奶

2024/12/25 11:29

專業月嫂林惠敏教導媽媽如何幫嬰兒做親子按摩。（記者翁聿煌攝）

專業月嫂林惠敏教導媽媽如何幫嬰兒做親子按摩。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市開辦弱勢家庭坐月子到宅服務，自2020年迄今已為238個弱勢家庭提供坐月子服務。社會局在淡水文化基金會藝文沙龍舉辦感恩茶會，有服務員分享曾為一位未婚生子的小媽媽坐月子，家庭長輩原以不名譽為由，要將小嬰兒送養，但她勸小媽媽能送給寶寶最珍貴的禮物就是親餵的母奶。4個月後寶寶長得白白胖胖，家人爭相抱抱，小媽媽感激涕零。

林惠敏畢業於輔仁大學兒童及家庭學系，擁有20年保母經驗及國際泌乳顧問資格，她運用泌乳的專業，鼓勵這位在家庭壓力下幾乎要送養嬰兒的小媽媽，以母乳為最珍貴的禮物，在小媽媽親餵後，誘發她強烈的母愛，決定將自己的骨肉留在身邊，最終也獲得父母的諒解。

也是擔任「月嫂」的林碧珠投入到宅服務3年，她服務一位身心障礙母親，媽媽因經濟不好，要林碧珠節省配方奶粉使用，林碧珠遂向社會局委託的台灣婦女展業協會媒合平台反映，馬上獲得3大罐奶粉，這位母親露出喜悅和感動的神情，她永遠難忘。

新北市社會局副局長吳淑芳表示，坐月子到宅服務已培訓80名「月嫂」，成員除一般婦女外，還有新住民、中高齡、單親等，這些服務員經過專業培訓，不僅提升了專業技能，還能重返職場，幫助每個弱勢家庭和新生兒，感謝板橋埔墘福德宮捐助34萬元善款，專用於補助弱勢家庭的物資，讓她們都能安心坐月子。

吳淑芳表示，新北市弱勢家庭坐月子到宅服務對象為中低收入、身心障礙及特殊境遇家庭等，提供免費120小時到宅服務，服務專線8951-5868，歡迎符合資格的家庭及有意願加入坐月子服務者多加利用。

新北市舉行弱勢家庭坐月子到宅服務成果分享會。（記者翁聿煌攝）

新北市舉行弱勢家庭坐月子到宅服務成果分享會。（記者翁聿煌攝）

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