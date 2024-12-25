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健康 > 心理精神

健康網》「1習慣」傷腦！ 醫：害記憶力下降、變笨恐「腦腐」

2024/12/25 16:52

醫師指出，過度接觸低品質或缺乏挑戰性的內容，會產生「腦腐」，出現注意力難以集中、記憶力下降、深度思考能力減弱等問題；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，過度接觸低品質或缺乏挑戰性的內容，會產生「腦腐」，出現注意力難以集中、記憶力下降、深度思考能力減弱等問題；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人過度依賴手機，甚至連休息時間都不放過，漫無目的地觀看社交平台、短影音，卻無法說出自己看了什麼；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，過度接觸低品質或缺乏挑戰性的內容，會產生「腦腐」（Brain rot）現象，出現注意力難以集中、記憶力下降、深度思考能力減弱、對高品質內容的興趣降低，還可能影響情緒和行為。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，「腦腐」是2024年被牛津詞典選為「年度詞彙」，反映社會對數位內容過度消費的擔憂，用來描述過度接觸低品質或缺乏挑戰性的內容（特別是網路內容），而導致的精神或智力退化現象。

科技影響大腦 4行為改變

●注意力分散與記憶力衰退：長時間使用數位設備會分散注意力，阻礙短期記憶轉化為長期記憶。例如，在閱讀時頻繁中斷去查看訊息或通知，使大腦無法有效處理和儲存資訊。

●你大腦神經通路的重塑：科技的使用，會改變大腦的神經網絡。例如過度依賴GPS導航，可能削弱海馬迴的空間記憶功能；長時間瀏覽碎片化內容，則可能削弱深度思考的能力。

醫師表示，社交媒體和短影音平台充斥著大量無意義或低挑戰性的內容，長期接觸下，恐致大腦對高品質資訊需求降低；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，社交媒體和短影音平台充斥著大量無意義或低挑戰性的內容，長期接觸下，恐致大腦對高品質資訊需求降低；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●低品質的網路內容：社交媒體和短影音平台充斥著大量無意義或低挑戰性的內容，這些內容雖然能快速滿足短期的娛樂需求，但長期接觸可能導致大腦對高品質資訊的需求降低，進一步加劇「腦腐」現象。

●情緒與行為的改變：科技對大腦的影響不僅限於智力層面，還可能影響情緒和行為。例如過度依賴使用電子設備，可能導致焦慮、憂鬱等心理問題。

5招避免腦腐 保持大腦健康

如何避免腦腐？黃軒指出，儘管科技對大腦的影響不可忽視，但我們可以採取一些措施來減少負面影響，保持大腦的健康與活力，首先應設定每日使用手機或社交媒體的時間限制；並只選擇高品質的內容，例如閱讀書籍、學習新技能或參與深度討論；培養深度思考習慣，給自己留出不受干擾的時間，用於反思、寫作或進行創造性活動。

黃軒進一步建議，也保持身體與心理健康，透過規律運動、充足睡眠和冥想等小行為，有助於減輕科技對大腦的負面影響；最後，多多參與社交活動，減少虛擬互動，增加與家人朋友的面對面交流，能有效提升情緒和認知能力。

醫師建議，多多參與社交活動，減少虛擬互動，增加與家人、朋友的面對面交流，能有效提升情緒和認知能力；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，多多參與社交活動，減少虛擬互動，增加與家人、朋友的面對面交流，能有效提升情緒和認知能力；圖為情境照。（圖取自freepik）

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