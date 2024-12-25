健康網》媽咪生完情緒低落 醫：超過2週恐為產後憂鬱

張瑜芹指出，產後憂鬱症恐在產後幾週到幾個月內出現，約15%的媽媽會經歷；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕產後如何分辨只是單純情緒低落，還是產後憂鬱呢？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在其臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」上表示，產後情緒低落通常發生在產後3-5天左右，80%的新手媽媽都會經歷；而產後憂鬱症則可能在產後幾週到幾個月內出現，約15%的媽媽會經歷，情緒低落會持續超過2週，關鍵差異在於持續時間與影響程度。

張瑜芹指出，許多新手媽媽在產後都會經歷情緒上的起伏，產後因為荷爾蒙變化、角色轉變適應、育兒的心理壓力等因素，出現情緒低落是很常見的，大部分的媽媽都會經歷情緒低落，可以透過以下特徵，分辨情緒低落與產後憂鬱兩者之間的區別。

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產後情緒低落（Baby Blues）

●通常發生在產後3-5天左右，80%的新手媽媽都會經歷。

●表現為容易哭泣、焦慮、疲倦、失眠或感到不耐煩。

●多數在2週內自然緩解，無需特別治療。

產後憂鬱症（Postpartum Depression）

●可能在產後幾週到幾個月內出現，約15%的媽媽會經歷。

●情緒低落持續超過2週，並伴隨持久的無助感、厭倦生活、甚至對寶寶感到冷漠或有傷害自己或寶寶的想法。

關鍵差異：持續時間與影響程度

張瑜芹指出，若發現自己的情緒低落超過2週，且對日常生活或照顧寶寶感到吃力，請不要忽視這些訊號，尋求專業協助是最好的選擇！ 產後是每個媽咪身心轉變的重要時期，無論是情緒低落還是憂鬱，都不應該孤單面對！產後憂鬱需要家庭成員一起協助，不要讓育兒變成只有媽媽的責任，共同分擔責任，才是真正的解決之道！

張瑜芹呼籲，產後憂鬱需要家庭成員一起協助，不要讓育兒變成媽媽的全責；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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