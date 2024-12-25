健康網》99.9％寶寶非預產日期出生 醫揭預產期真正意義

醫師說明，預產期是讓產檢醫師、準爸媽能快速推估懷孕週數、胎兒體重是否過大偏小；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕預產期是寶寶預計出生的日期嗎？禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，99.9%的寶寶並非在預產期出生，而懷孕3個月前，醫師精準校正預產期的目的並不是預測生產日期，而是作為一個定錨，讓產檢醫師、準爸媽能快速推估懷孕週數、胎兒體重是否過大偏小。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文表示，在過去預產期都是以月經週期推算，只不過因為大部分的人不會知道何時排卵，精卵何時受精，甚至忘記伴侶何時同房，因此用月經推算預產期是以最後1次月經的第1天為基準（往後加40週是預產期），也就是説月經一過期，懷孕至少就是4週，沒有2週、3週。

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烏恩慈指出，但這個計算方式，對於月經週期不規則、月經週期超過28天的人來說會失準，導致寶寶怎麼量，就會是小1-2週，跟不上預產期，因此現行方法是懷孕3個月前，醫師利用超音波測量胚胎的頭臀長（頭到屁股的長度）來判斷預產期是否需調整。一般來說，月經週期較長的人，排卵日會較晚，預產期通常需要延後。

烏恩慈說，必須在懷孕3個月內調整，是因為3個月後，胎兒的生長發育漸漸出現個體差異（7週時所有胚胎都是1公分，但37週時胎兒2000克到3000克都有可能，都算正常）無法再用身高、體重精準推估預產期，因此週數越大時推算的預產期反而越不準。

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