自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》採菇農婦手指長骨刺 關節痛腫變形難握拳

2024/12/25 20:29

醫師指出，不少嚴重手部退化性關節炎的患者是勞動族群，像採菇農、採茶農、清潔工、看護工等；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，不少嚴重手部退化性關節炎的患者是勞動族群，像採菇農、採茶農、清潔工、看護工等；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名60歲採菇農婦因手指關節疼痛求診，3年後又因農忙手指關節腫脹疼痛復發，尤其右手中指，靠近指甲以及中間的2處關節又紅又腫，甚至早晨起床時很難握拳，經再度就醫確認是手指長骨刺。台中榮總埔里分院過敏免疫風濕科醫師許伯爵提醒，過度勞動可能造成關節提早退化，若持續勞損可能會更加惡化！

許伯爵在臉書專頁「許伯爵醫師Dr-Immune」發文指出，在埔里地區不少嚴重手部退化性關節炎的患者是勞動族群，像採菇農、採茶農、清潔工、看護工等，是他常見到比較嚴重的退化性關節炎患者，也以這件案例提醒「自己的關節要自己保養」，避免重複使用同一個關節，像是這個案例，即使吃藥，已經變形的關節也不會變回來。

許伯爵指出，退化性關節炎會長骨刺讓關節變大，患者在2023年因過年期間農忙，手指關節特別疼痛腫脹，已經痛了一個月，在靠近指甲的關節以及中間的關節都特別疼痛，早晨起床時很難握拳。也發現自己的手指關節好像變形得越來越厲害。

患者3年間的手指關節骨刺變化。（圖取自許伯爵臉書專頁）

患者3年間的手指關節骨刺變化。（圖取自許伯爵臉書專頁）

許伯爵說明，從2020年的手關節Ｘ光片可以發現，患者右手第3指的遠端指關節有關節面狹窄的變化，在2020年就已經有退化，而3年過去，2023年的右手第3指遠端指關節面變得更狹窄；原本骨頭跟骨頭之間的縫隙（關節處）已經從2020年的小細縫變成2023年完全沒有空隙，且2023年的骨刺長得更明顯。

許伯爵提醒，與類風濕性關節炎不同的地方是，退化性關節炎會長骨刺讓關節變大，類風濕性關節炎則會吃掉骨頭讓關節千瘡百孔，從X光可看出患者3年間的病變算很明顯的惡化，也強調勞工朋友要盡量避免重複使用同一個關節，如持續勞損，關節可能還會繼續惡化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中