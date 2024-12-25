健康網》採菇農婦手指長骨刺 關節痛腫變形難握拳

醫師指出，不少嚴重手部退化性關節炎的患者是勞動族群，像採菇農、採茶農、清潔工、看護工等；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名60歲採菇農婦因手指關節疼痛求診，3年後又因農忙手指關節腫脹疼痛復發，尤其右手中指，靠近指甲以及中間的2處關節又紅又腫，甚至早晨起床時很難握拳，經再度就醫確認是手指長骨刺。台中榮總埔里分院過敏免疫風濕科醫師許伯爵提醒，過度勞動可能造成關節提早退化，若持續勞損可能會更加惡化！

許伯爵在臉書專頁「許伯爵醫師Dr-Immune」發文指出，在埔里地區不少嚴重手部退化性關節炎的患者是勞動族群，像採菇農、採茶農、清潔工、看護工等，是他常見到比較嚴重的退化性關節炎患者，也以這件案例提醒「自己的關節要自己保養」，避免重複使用同一個關節，像是這個案例，即使吃藥，已經變形的關節也不會變回來。

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許伯爵指出，退化性關節炎會長骨刺讓關節變大，患者在2023年因過年期間農忙，手指關節特別疼痛腫脹，已經痛了一個月，在靠近指甲的關節以及中間的關節都特別疼痛，早晨起床時很難握拳。也發現自己的手指關節好像變形得越來越厲害。

患者3年間的手指關節骨刺變化。（圖取自許伯爵臉書專頁）

許伯爵說明，從2020年的手關節Ｘ光片可以發現，患者右手第3指的遠端指關節有關節面狹窄的變化，在2020年就已經有退化，而3年過去，2023年的右手第3指遠端指關節面變得更狹窄；原本骨頭跟骨頭之間的縫隙（關節處）已經從2020年的小細縫變成2023年完全沒有空隙，且2023年的骨刺長得更明顯。

許伯爵提醒，與類風濕性關節炎不同的地方是，退化性關節炎會長骨刺讓關節變大，類風濕性關節炎則會吃掉骨頭讓關節千瘡百孔，從X光可看出患者3年間的病變算很明顯的惡化，也強調勞工朋友要盡量避免重複使用同一個關節，如持續勞損，關節可能還會繼續惡化。

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