健康網》白內障可以不開刀？ 醫：非手術治療3選項

醫師指出，紫外線是促使白內障形成和加重的重要因素，因此保護眼睛免受紫外線傷害是非常重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一聽到有白內障，都會聯想到需要動手術，但有些人就是怕痛，有不開刀的治療方法嗎？羅眼科睛采眼科總院長羅英源表示，除了開刀外，症狀沒那麼嚴重的患者，治療選項有配戴眼鏡或隱形眼鏡，調整生活習慣減緩白內障進展、避免曝露在紫外線下，都是常見的非手術治療選項。

羅英源在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文說明，非手術方法可以在一定程度上改善白內障患者的視力，或延緩病情，但無法根治白內障，隨著白內障的病程，患者的視力會越來越差，嚴重影響到日常生活，如駕駛、閱讀、看電視等活動時，仍需要手術來恢復視力。

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白內障非手術治療選項

●配戴眼鏡或隱形眼鏡：對於早期症狀還沒那麼嚴重的白內障患者，配戴適當的眼鏡或隱形眼鏡可以幫助改善視力。眼科醫師可以根據患者的具體情況調整眼鏡度數，提供更清晰的視覺效果。

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●調整生活習慣：保持健康的生活方式可以幫助減緩白內障的進展。例如，保持均衡飲食、多吃富含抗氧化劑的食物（如綠葉蔬菜和水果）、戒菸限酒、避免長時間暴露在陽光下等。

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●避免紫外線曝露：戴太陽眼鏡或帽子可以保護眼睛免受紫外線傷害。紫外線是促使白內障形成和加重的一個重要因素，因此保護眼睛免受紫外線傷害是非常重要的。

羅英源強調，白內障手術是非常常見且安全的手術，通過移除混濁的晶狀體並植入人工晶狀體，患者的視力可以顯著改善。手術後，大多數患者能夠恢復正常的日常活動，並獲得更清晰的視力。

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