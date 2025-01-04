健康網》擔心孩子談戀愛？國健署教「3不1要」溝通技巧

國民健康署表示，孩子談戀愛要好好溝通，不過度反應、不批評比較、不窺探隱私，並要表達同理心。有助於孩子願意分享心事，及提升親子關係；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進入青春期的青少年難免對戀愛會有憧憬，但父母卻擔心孩子的行程與情感發展。國民健康署於臉書專頁發文分享，「3不1要」的親子溝通技巧，不過度反應、不批評比較、不窺探隱私，並要表達同理心。有助於孩子願意分享心事，及提升親子關係。父母的傾聽與陪伴，是青少年健康發展的關鍵。

情竇初開這樣聊

依據國民健康署110年度青少年健康行為調查報告，超過7成的高中職學生，覺得父母不了解自己的問題和憂慮。然而透過正確的溝通方式，才能瞭解孩子的想法及避免與孩子言語上的衝突，並真正能夠保護孩子的身心安全。國健署建議，父母們不妨藉著聖誕節的溫馨氣氛，試著與孩子交流現階段，彼此對於感情的想法。

請繼續往下閱讀...

不過度反應

在與孩子對話時，不要急著給意見或否定孩子的想法，例如：聽到孩子有交往對象時，不要馬上反對，而是先聽完孩子所要表達的想法後，再與孩子交換您的看法或擔憂，也可用經驗分享來引導孩子學習，如何與心儀的對象相處。

國民健康署表示，在與孩子對話時，不要急著給意見或否定孩子的想法；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

不批評比較

與孩子討論人際關係時，避免在孩子面前出現負面的評論，更不要拿孩子去和別人比較，可能會造成孩子不想再和父母分享自己的生活，或者因為面子或自尊，而不願意承認自己做錯。

父母在對話中最適合的方式是，能透過傾聽和提問，讓孩子主動發現問題，而從旁協助孩子面對，也能增加孩子對父母的信任，進一步提升親子關係。

不窺探隱私

當父母懷疑孩子偷偷談戀愛時，可能會想私下查看孩子的手機，或日記尋找蛛絲馬跡，然而青春期的孩子，很需要保有自己的空間和隱私，未經允許的窺探，會讓孩子感覺不受尊重。這樣即便孩子在交往過程中碰到困難，也不願意再找父母討論，反而使父母更難掌握孩子的狀況，增加親子關係的緊張感。

要表達同理

當孩子分享自己的生活，或是碰到的困難時，父母可以先同理孩子的感受。同理並非同意，而是對孩子表達接納，讓孩子不會覺得，只要和父母分享就會被罵；同理的公式是「複述語意、情感反映」。

例如「聽起來是，今天和同學吵架了，讓你有點難過。」透過同理，讓孩子願意分享更多的想法，也讓父母有機會更了解、陪伴孩子。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法