健康網》減脂族也可喝湯！ 營養師點「3款」味噌湯入列

營養師表示，味噌湯中的味噌屬發酵食物，含有天然益生菌，再加上一些紫菜或菇類，就有豐富的膳食纖維，健康又可減脂；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天冷來碗熱呼呼的湯，最適合不過了！不過，正在減重的人，真的完全不能喝湯嗎？營養師張語希表示，其實是可以的！挑選油脂較少者，像是蔬菜湯、味噌湯、鮮魚湯等，助減脂又營養，益於身體健康。

張語希在粉絲專頁「營養師 張語希」發影片舉例4類湯，不適合減脂者喝，包括：拉麵湯頭除了本身的油脂外，還有麵體本身的油脂著於湯體中，減脂者要少喝；鴨肉羹湯因為澱粉含量高，也不適合減肥者；麻辣湯頭滿滿的油，且鈉含量超高，不利健康外，也不利減肥；最後，玉米濃湯其實也不建議減重者喝，因其含有澱粉。

請繼續往下閱讀...

那麼減脂者到底可以喝什麼湯？張語希提供3種選項，今天想吃菜，還是想吃肉，都有得選擇！首先最基本的就是蔬菜湯，內含豐富的膳食纖維；或是選擇味噌湯，味噌本身屬發酵食物，含有天然益生菌，再加上一些紫菜或菇類，就有豐富的膳食纖維，其實很健康。

張語希進一步指出，至於想要吃肉者，可選擇鮮魚湯，因為魚肉屬優質蛋白質，而且脂肪量很低，還可以補充Omega-3，助減重又營養。

張語希提醒，喝這些湯時，鹽巴別加太多，大概控制在1/3匙，最好是可以直接不加鹽，享受食物天然美味，更健康。

營養師提醒，喝湯時，少加點鹽，建議大概控制在1/3匙，最好是可以直接不加鹽，享受食物天然美味；示意圖。（圖取自freepik）

別喝過熱的湯 小心傷食道

國健署提醒，氣溫下降之際人們都喜歡喝熱飲暖暖身，世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，當覺得食物燙口時，有可能達到傷害食道的溫度，請民眾務必注意入口食物的溫度，減少直接對食道黏膜的傷害。

除了過熱食物外，還有那些習慣為食道癌致癌因子？國健署指出，抽菸、飲酒、嚼檳榔、含亞硝胺食物（如醃漬、煙燻食物）、過熱的飲食溫度、食道曾受腐蝕傷害、吞嚥功能疾病、胃食道逆流、肥胖及口腔衛生不良等，尤其抽菸、飲酒及嚼檳榔更是多種癌症的共通危險因子，除應儘速戒除，也請提醒身邊有接觸菸、檳、酒習慣的親友，定期做健康檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法